14 процентов «Роснефти» перепродадут частной китайской энергетической компании CEFC

Glencore
12:12, 8 сентября 2017
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Международный консорциум, купивший в декабре 2016 года долю в «Роснефти», перепродаст 14,16 процента компании китайской CEFC China Energy Company. Об этом сообщил один из членов консорциума, швейцарский трейдер Glencore.

Акции будут проданы по средней цене за последний месяц с премией (надбавкой) около 16 процентов. Bloomberg оценивает стоимость пакета в 8,9 миллиарда долларов.

После завершения сделки у Glencore останется 0,5 процента акций «Роснефти», а у его партнера Катарского суверенного фонда (QIA) — 4,7 процента.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил, что китайской CEFC продана та часть акций, которая была изначально куплена консорциумом в кредит. «В последнее время волатильность на финансовых рынках привела к серьезной девальвации доллара по отношению к евро, и расходы на обслуживание этого кредита стали достаточно серьезными», — приводит его слова «Интерфакс».

Международный консорциум купил 19,5 процента «Роснефти» в декабре 2016 года за более чем 10 миллиардов евро. Через несколько месяцев стало известно, что кредитовавший сделку банк Intesa Sanpaolo хотел разделить нагрузку, но другие банки отказались в этом участвовать.
Китайская частная энергетическая компания CEFC основана в 2002 году. В 2014 году она вошла в рейтинг Fortune Global 500 и сейчас является седьмой по размеру частной компанией в Китае с оборотом более 40 миллиардов долларов.

Приватизация «Роснефти»

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