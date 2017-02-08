Intesa решила разделить кредит для покупки «Роснефти». Другие банки отказались из-за непрозначности сделки
Итальянский банк Intesa Sanpaolo, который стал главным кредитором в сделке по продаже акций «Роснефти», занялся поиском партнеров для разделения долговых обязательств. При этом другие банки отказались от участия из-за непрозрачности сделки, рассказали источники издания Global Capital.
Вопросы вызвала неясность с конечными бенифициарами от продажи 19,5 процента акций крупнейшей российской госкомпании. Как отмечает РБК, хотя основными покупателями названы швейцарский нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Катара (QIA), акции были переданы сингапурской компании QHG Shares Pte.
Эту фирму, в свою очередь, контролирует британская QHG Investment, учрежденная QIA и компанией QHG Holding. Владельцами последней значатся и Glencore, и QIA, но в ней также есть третий участник — офшор на Каймановых островах, информация о котором публично не раскрывается.
Источники РБК рассказали, что сложная структура сделки была создана для удобства покупателей, а никаких других бенефициаров кроме Glencore и QIA у сделки нет. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать структуру собственности.
То, что Intesa ищет банки для синдицирования кредита уже после того, как она его предоставила, не типичная ситуация. Согласно сложившейся практике последних лет, сделки клубного характера происходят без андеррайтинга, участники синдиката видны сразу же, говорит банкир, специализирующийся на синдицированных сделках.