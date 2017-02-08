Intesa решила разделить кредит для покупки «Роснефти». Другие банки отказались из-за непрозначности сделки

Итальянский банк Intesa Sanpaolo, который стал главным кредитором в сделке по продаже акций «Роснефти», занялся поиском партнеров для разделения долговых обязательств. При этом другие банки отказались от участия из-за непрозрачности сделки, рассказали источники издания Global Capital.

Вопросы вызвала неясность с конечными бенифициарами от продажи 19,5 процента акций крупнейшей российской госкомпании. Как отмечает РБК, хотя основными покупателями названы швейцарский нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Катара (QIA), акции были переданы сингапурской компании QHG Shares Pte.

Эту фирму, в свою очередь, контролирует британская QHG Investment, учрежденная QIA и компанией QHG Holding. Владельцами последней значатся и Glencore, и QIA, но в ней также есть третий участник — офшор на Каймановых островах, информация о котором публично не раскрывается.

Источники РБК рассказали, что сложная структура сделки была создана для удобства покупателей, а никаких других бенефициаров кроме Glencore и QIA у сделки нет. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать структуру собственности.