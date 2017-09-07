Подросток, устроивший стрельбу в школе в Ивантеевке, арестован

Интерфакс
11:59, 7 сентября 2017
Надежный источник

Басманный суд Москвы санкционировал арест ученика 9-го класса, напавшего на учительницу в школе в подмосковной Ивантеевке. Школьника отправили в СИЗО до 5 ноября. Его защита настаивала на домашнем аресте.

Заседание по избранию меры пресечения несовершеннолетнему проходило в закрытом режиме.

Адвокат подростка Виктор Запрудский заявил ТАСС, что его подзащитный раскаивается в содеянном и просит прощения у пострадавших.

Перед началом заседания пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева объявила, что в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения говорится, что подросток подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Следственный комитет РФ вечером 6 сентября сообщил, что действия подростка квалифицируются как «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

5 сентября ученик девятого класса пришел в школу в Ивантеевке с пневматической винтовкой, которую спрятал под плащом, кухонным топориком и петардами. Он напал на учительницу, ударив ее топориком, выстрелил из пневматической винтовки и взорвал несколько петард. В классе возникла паника, ученики, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон со второго этажа. Трое школьников получили переломы.
Школьник, устроивший нападение, писал в соцсетях об оружии и выкладывал фотографии и видеоролики о массовом убийстве в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. В качестве псевдонима он использовал фамилию одного из подростков, устроивших стрельбу в «Колумбайн», а затем покончивших с собой.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме