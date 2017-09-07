Подросток, устроивший стрельбу в школе в Ивантеевке, арестован

Басманный суд Москвы санкционировал арест ученика 9-го класса, напавшего на учительницу в школе в подмосковной Ивантеевке. Школьника отправили в СИЗО до 5 ноября. Его защита настаивала на домашнем аресте.

Заседание по избранию меры пресечения несовершеннолетнему проходило в закрытом режиме.

Адвокат подростка Виктор Запрудский заявил ТАСС, что его подзащитный раскаивается в содеянном и просит прощения у пострадавших.

Перед началом заседания пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева объявила, что в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения говорится, что подросток подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Следственный комитет РФ вечером 6 сентября сообщил, что действия подростка квалифицируются как «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).