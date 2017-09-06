Подростку, устроившему стрельбу в подмосковной школе, добавили статью о покушении на убийство
Следствие завело новое дело на подростка, напавшего на учителя в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщается на сайте СК.
Ранее его подозревали в хулиганстве с использованием взрывных устройств, сейчас добавили статью о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. СК планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте.
До этого «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что использованный при нападении кухонный топорик не нашли, а пневматическая винтовка «не подпадает под состав» о покушении на убийство
«Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего, следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого, как покушение на убийство», — говорится в сообщении.