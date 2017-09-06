Подростку, устроившему стрельбу в подмосковной школе, добавили статью о покушении на убийство

Следственный комитет России
14:34, 6 сентября 2017
Надежный источник

Следствие завело новое дело на подростка, напавшего на учителя в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщается на сайте СК.

Ранее его подозревали в хулиганстве с использованием взрывных устройств, сейчас добавили статью о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. СК планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что использованный при нападении кухонный топорик не нашли, а пневматическая винтовка «не подпадает под состав» о покушении на убийство

«Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего, следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого, как покушение на убийство», — говорится в сообщении.

Следственный комитет России
5 сентября ученик девятого класса пришел в школу с пневматической винтовкой, которую спрятал под плащом, кухонным топориком и петардой. Он напал на учительницу, ударив ее топориком и выстрелив в женщину из винтовки, и взорвал петарды. В момент нападения одноклассники начали выпрыгивать из окна, пытаясь спастись. Три школьника пострадали. Подростка задержали.
Как рассказали знакомые школьника, он решился на нападение, узнав о массовой стрельбе в американской школе «Колумбайн» в 1999 году.

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