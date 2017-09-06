«Интерфакс»: следствие не может найти статью УК для уголовного преследования подростка, напавшего на школу в Подмосковье

Интерфакс
13:53, 6 сентября 2017
Требует подтверждения

Следствие по делу о нападении подростка Михаила П. на учительницу в школе в Ивантеевке не может выбрать статью Уголовного кодекса, которая бы позволила привлечь задержанного к ответственности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, сейчас ему вменяется «хулиганство с использованием взрывных устройств» (часть 3 статьи 213 УК РФ), однако использованные им петарды, как показала экспертиза, являются пиротехническими устройствами, а не взрывчаткой.

Уголовная ответственность по статье «хулиганство» без отягчающих обстоятельств (часть 1 статьи 213) наступает с 16 лет, в то время как Михаилу П. 15 лет.

Следствие также не может обвинить подростка в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и покушении на убийство — по словам источника «Интерфакса», «ни у кого из пострадавших не зафиксированы тяжкие увечья», использованный при нападении на учительницу топорик пока не найден, а пневматическая винтовка «не подпадает под состав» о покушении на убийство.

«Сложившаяся ситуация не позволяет и ходатайствовать об аресте подозреваемого», — добавил источник.

Интерфакс
Утром 5 сентября в Ивантеевке ученик 9 класса Михаил П. пришел в школу с пневматической винтовкой, петардами и кухонным топориком и напал на учительницу информатики. Женщина получила черепно-мозговую травму. Трое школьников, пытаясь спастись, выпрыгнули из окна и получили травмы. Нападавший был задержан.
Подросток увлекался оружием и, по словам его знакомой, фанател по «Колумбайну»» — массовой стрельбе в американской школе в 1999 году, устроенной двумя школьниками.

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