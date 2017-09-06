«Интерфакс»: следствие не может найти статью УК для уголовного преследования подростка, напавшего на школу в Подмосковье

Следствие по делу о нападении подростка Михаила П. на учительницу в школе в Ивантеевке не может выбрать статью Уголовного кодекса, которая бы позволила привлечь задержанного к ответственности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, сейчас ему вменяется «хулиганство с использованием взрывных устройств» (часть 3 статьи 213 УК РФ), однако использованные им петарды, как показала экспертиза, являются пиротехническими устройствами, а не взрывчаткой.

Уголовная ответственность по статье «хулиганство» без отягчающих обстоятельств (часть 1 статьи 213) наступает с 16 лет, в то время как Михаилу П. 15 лет.

Следствие также не может обвинить подростка в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и покушении на убийство — по словам источника «Интерфакса», «ни у кого из пострадавших не зафиксированы тяжкие увечья», использованный при нападении на учительницу топорик пока не найден, а пневматическая винтовка «не подпадает под состав» о покушении на убийство.