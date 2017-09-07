Детский омбудсмен Подмосковья предложила ввести выборочный досмотр учеников в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предлагает разрешить в школах региона выборочные досмотры детей, вызывающих подозрения у учителей и охранников.

«Я считаю, что это все поддержат, если вдруг охранник или учитель видит ученика, который вызывает у него какие-то подозрения, то мы можем в экстренных случаях разрешить досмотр», — сказала Мишонова после совещания, посвященного происшествию в школе в Ивантеевке, где подросток напал на учителя.

Досмотр учеников, по словам детского омбудсмена, должен проводиться в присутствии его законных представителей.

Вопрос разрешения выборочных досмотров будет рассмотрен в рамках выработки алгоритма обеспечения безопасности в школах вместе с правоохранительными органами, сообщила Мишонова, добавив, что инициативу также будут обсуждать с родителями.