Детский омбудсмен Подмосковья предложила ввести выборочный досмотр учеников в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предлагает разрешить в школах региона выборочные досмотры детей, вызывающих подозрения у учителей и охранников.
«Я считаю, что это все поддержат, если вдруг охранник или учитель видит ученика, который вызывает у него какие-то подозрения, то мы можем в экстренных случаях разрешить досмотр», — сказала Мишонова после совещания, посвященного происшествию в школе в Ивантеевке, где подросток напал на учителя.
Досмотр учеников, по словам детского омбудсмена, должен проводиться в присутствии его законных представителей.
Вопрос разрешения выборочных досмотров будет рассмотрен в рамках выработки алгоритма обеспечения безопасности в школах вместе с правоохранительными органами, сообщила Мишонова, добавив, что инициативу также будут обсуждать с родителями.
Охрану школ в России осуществляют частные охранные предприятия (ЧОП). Действующее законодательство запрещает сотрудникам ЧОП
самостоятельно проводить досмотр. Это могут сделать только сотрудники правоохранительных органов.
5 сентября в подмосковной Ивантеевке ученик девятого класса пришел в школу с пневматической винтовкой, которую спрятал под плащом, кухонным топориком и петардами. Он напал на учительницу, ударив ее топориком, выстрелил из пневматической винтовки, а затем начал взрывать петарды. Среди учеников началась паника, пытаясь спастись, они выпрыгивали из окон со второго этажа. Трое школьников были госпитализированы с травмами.
Школьник, устроивший нападение, писал в соцсетях об оружии и выкладывал фотографии и видеоролики о массовом убийстве в американской школе «Колумбайн» в 1999 году.
Мэр Ивантеевки Елена Ковалева после нападения подростка на учителя заявила, что в числе прочих мер будут проверяться соцсети учеников.
Басманный суд 7 сентября санкционировал арест подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке.