За бывшего директора «Гоголь-центра» в суде поручились более 30 человек

За бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, находящегося под стражей по делу «Седьмой студии», поручились более 30 человек. Список поручителей был передан судье, рассматривающей жалобу на арест Малобродского, его адвокатом, сообщает корреспондент «Медузы».

В список поручителей, в числе прочих, вошли: Чулпан Хаматова, Лев Рубинштейн, Владимир Мирзоев, Василий Сигарев, Андрей Могучий и Елена Коренева. Список опубликовала в своем фейсбуке Ксения Ларина, также поручившаяся за Малобродского.

Мосгорсуд 6 сентября рассматривает жалобы на продление меры пресечения трем фигурантам дела «Седьмой студии». Кроме ареста Малобродского, суд примет решение о законности продления срока содержания в СИЗО бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой и домашнего ареста экс-гендиректора компании Юрия Итина.