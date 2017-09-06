За бывшего директора «Гоголь-центра» в суде поручились более 30 человек

Meduza
10:16, 6 сентября 2017
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За бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, находящегося под стражей по делу «Седьмой студии», поручились более 30 человек. Список поручителей был передан судье, рассматривающей жалобу на арест Малобродского, его адвокатом, сообщает корреспондент «Медузы».

В список поручителей, в числе прочих, вошли: Чулпан Хаматова, Лев Рубинштейн, Владимир Мирзоев, Василий Сигарев, Андрей Могучий и Елена Коренева. Список опубликовала в своем фейсбуке Ксения Ларина, также поручившаяся за Малобродского.

Мосгорсуд 6 сентября рассматривает жалобы на продление меры пресечения трем фигурантам дела «Седьмой студии». Кроме ареста Малобродского, суд примет решение о законности продления срока содержания в СИЗО бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой и домашнего ареста экс-гендиректора компании Юрия Итина.

Фигуранты дела «Седьмой студии» обвиняются в хищении нескольких миллионов бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».
Обвинения по этому делу предъявлены, в числе прочих, художественному руководителю «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову. Он отправлен под домашний арест. 4 сентября Мосгорсуд счел законной избранную Серебренникову меру пресечения.
Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский свою вину отрицают. Нина Масляева, как сообщалось, согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против других фигурантов дела.
Еще одним фигурантом дела «Седьмой студии» является продюсер Екатерина Воронова, она объявлена в розыск.

Дело "Седьмой студии"

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