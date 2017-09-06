Мосгорсуд признал законным продление ареста фигурантов дела «Седьмой студии»

Ранее Басманный суд продлил срок ареста Малобродскому, Масляевой и Итину до 19 октября.

Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию, разрешил Итину прогулки с 10:00 до 12:00.

Бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и экс-бухгалтер компании Нина Масляева находятся в СИЗО. Бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин помещен под домашний арест.

Мосгорсуд отклонил апелляции фигурантов дела «Седьмой студии» — Алексея Малобродского, Юрия Итина и Нины Масляевой — на продление ареста, сообщает корреспондент «Медузы».

Алексей Малобродский, Юрий Итин и Нина Масляева обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа». Малобродский и Итин свою вину отрицают, Масляева пошла на сделку со следствием и дала показания против других фигурантов дела.

Обвинения по делу «Седьмой студии» также предъявлены художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову. 23 августа суд поместил его под домашний арест, Мосгорсуд 4 сентября признал меру пресечения Серебренникову законной. Режиссер свою вину категорически отрицает.

Еще одним фигурантом дела «Седьмой студии» является продюсер Екатерина Воронова. Она объявлена в розыск.