«Матч ТВ» удалил интервью создателя московского клуба «Арарат». Он рассказал о конфликте со спонсором и заявил об угрозе убийства

С сайта телеканала «Матч ТВ» удалили интервью учредителя и гендиректора московского футбольного клуба «Арарат» Валерия Оганесяна. Он рассказал, в частности, о конфликте со спонсором команды и заявил, что опасается ареста или даже убийства.

Интервью сохранилось в кэше Google. Кроме того, автор материала журналист Александр Муйжнек опубликовал его на Medium.

Оганесян рассказал в интервью, что спонсор «Арарата» начал вмешиваться в дела клуба. «Я увидел: спонсор уже не просто спонсор, а потихоньку влился в работу и считает, что разбирается в футболе, и может говорить, как что делать. Я так не привык», — сообщил Оганесян. Имени этого спонсора он не назвал.

В конце августа Оганесян уехал из России. Он заявил в интервью, что не может вернуться, поскольку опасается за свою жизнь. «Меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху <…> начнется такое, что не выпутаться», — сказал гендиректор «Арарата».

В интервью Оганесян отказался отвечать на вопросы, какое участие в управлении «Араратом» принимал Арам Габрелянов, правда ли, что Габрелянов оказывает команде только «моральную поддержку», и есть ли у Оганесяна к нему претензии. Габрелянов ранее называл Оганесяна «наемным менеджером, втесавшимся в доверие к акционерам».

В пресс-службе «Матч ТВ» заявили «Медузе»: «После публикации интервью появились важные детали, требующие уточнения. Нам стало известно, что Оганесян находится в Тбилиси. В течение ближайших часов будут новости о деле ФК „Арарат“. Как только появятся новые детали, мы дополним интервью и обязательно дадим обновленный материал».