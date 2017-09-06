Двое фигурантов дела «Шалтая-Болтая» получили по три года колонии

Мосгорсуд приговорил Константина Теплякова и Александра Филинова к трем годам колонии общего режима по делу хакерской групировки «Шалтай-Болтай».

Обоих подсудимых признали виновными в незаконном доступе к компьютерной информации. Обвинение просило дать Филинову два с половиной, а Теплякову — три года колонии.

Тепляков на суде попросил рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств и показаний свидетелей. Но Филинов заявил, что вину не признает, поэтому процесс шел в обычном режиме.