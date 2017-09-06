Двое фигурантов дела «Шалтая-Болтая» получили по три года колонии
Мосгорсуд приговорил Константина Теплякова и Александра Филинова к трем годам колонии общего режима по делу хакерской групировки «Шалтай-Болтай».
Обоих подсудимых признали виновными в незаконном доступе к компьютерной информации. Обвинение просило дать Филинову два с половиной, а Теплякову — три года колонии.
Тепляков на суде попросил рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств и показаний свидетелей. Но Филинов заявил, что вину не признает, поэтому процесс шел в обычном режиме.
В июле суд вынес приговор предполагаемому лидеру группировки «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву, ему дали два года колонии. Аникеев отказался оспаривать решение суда. Всех фигурантов арестовали в 2016 году.
По версии следствия, участники «Шалтая-Болтая» взламывали переписку высокопоставленных чиновников для последующей продажи. Потерпевшими по делу признаны помощник президента России Андрей Белоусов, топ-менеджер «Сбербанка» Евгений Кисляков и телеведущий Дмитрий Киселев.
После приговора адвокат Аникеева заявил, что тот в ходе следствия признался в частичной подделке переписки, которая выставлялась на продажу.