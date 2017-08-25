«Шалтай-Болтай» подделывал переписку чиновников. И продавал ее за миллионы рублей

Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев признался, что частично подделывал переписку российских чиновников, которую потом выставлял на торги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, и адвоката Хазрета Бижоева.

По их словам, «Шалтай-Болтай» фальсифицировал переписку пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, помощника президента Андрея Белоусова, сотрудника администрации президента Тимура Прокопенко, телеведущего Дмитрия Киселева и руководителя дирекции Сбербанка Евгения Кислякова.

Как рассказывал на допросах Аникеев, переписку подделывали он сам и другой участник группы Александр Глазастиков, который сейчас находится в Эстонии. Аникеев объяснил подделку желанием «искусственно завысить цену» и «привлечь дополнительное внимание» к «Шалтаю-Болтаю». Аникеев не смог вспомнить, как именно фальсифицировали письма, утверждает источник.

По данным источника РБК, ФСБ планирует опросить людей, которые покупали взломанную переписку. Их имена уже известны спецслужбе.

Тимакова сказала, что информация РБК «несколько меняет ситуацию». «Значит, это делалось с целью меня дискредитировать», — пояснила она.