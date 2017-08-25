«Шалтай-Болтай» подделывал переписку чиновников. И продавал ее за миллионы рублей

РБК
15:40, 25 августа 2017
Надежный источник

Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев признался, что частично подделывал переписку российских чиновников, которую потом выставлял на торги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, и адвоката Хазрета Бижоева.

По их словам, «Шалтай-Болтай» фальсифицировал переписку пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, помощника президента Андрея Белоусова, сотрудника администрации президента Тимура Прокопенко, телеведущего Дмитрия Киселева и руководителя дирекции Сбербанка Евгения Кислякова.

Как рассказывал на допросах Аникеев, переписку подделывали он сам и другой участник группы Александр Глазастиков, который сейчас находится в Эстонии. Аникеев объяснил подделку желанием «искусственно завысить цену» и «привлечь дополнительное внимание» к «Шалтаю-Болтаю». Аникеев не смог вспомнить, как именно фальсифицировали письма, утверждает источник.

По данным источника РБК, ФСБ планирует опросить людей, которые покупали взломанную переписку. Их имена уже известны спецслужбе.

Тимакова сказала, что информация РБК «несколько меняет ситуацию». «Значит, это делалось с целью меня дискредитировать», — пояснила она.

«Шалтай-Болтай» продавал взломанные переписки на «Международной бирже секретной информации». В частности, письма Тимаковой купили за 150 биткоинов (2,4 миллиона рублей по курсу на тот момент).
О задержании Аникеева стало известно в январе 2017 года. На него завели дело о неправомерном доступе к информации. Аникеев признал вину, дело рассмотрели в особом порядке и закрытом режиме. Его приговорили к двум годам колонии, лидер «Шалтая-Болтая» уже получил право на условно-досрочное освобождение.
Другие фигуранты дела, помимо Аникеева и Глазастикова — Константин Тепляков и Александр Филинов. Они отказались признать вину, сейчас их дело рассматривается в суде.
Как писал «Росбалт», еще одним фигурантом дела стал Андрей Некрасов, в 2015 году уехавший в Литву и получивший там политическое убежище. По информации «Интерфакса», в деле есть шестой обвиняемый, он находится в розыске.

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