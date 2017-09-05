В Свердловской области школьникам раздали двухэкранные планшеты от «Ростеха»
Корпорация «Ростех» начала массовое тестирование двухэкранного планшета собственной разработки. Как стало известно РБК, планшеты от «Ростеха» с 1 сентября начали раздавать школьникам в Свердловской области.
Всего в рамках пилотного проекта планшеты должны получить около 10 тысяч учеников школ в четырех муниципалитетах области, включая Екатеринбург и Нижний Тагил, а также около 700 учителей.
Предполагается, что такие устройства в будущем заменят все учебные пособия школьников, в том числе тетради и книги, рассказал изданию гендиректор подконтрольного «Ростеху» Национального центра электронного образования (НЦЭО) Константин Козлов.
Все оборудование и соответствующая инфраструктура будет предоставляться школам бесплатно. На реализацию пилотного проекта НЦЭО, рассказал Козлов, уже потратил 300 миллионов рублей и до конца 2017 года планирует вложить еще 150 миллионов рублей. Итоги тестирования планируется подвести в середине 2018 года.
«Устройство выполнено в виде книги: один экран обычный, другой — на электронных чернилах, — говорит Козлов. — То есть соблюдены все нормы СанПиН (Санитарные правила и нормы), дисплей с электронными чернилами не вредит зрению учеников. Тогда как на другом, цветном экране школьники могут просматривать различные презентации, проигрывать ролики и прочие медиафайлы».