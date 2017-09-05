В Свердловской области школьникам раздали двухэкранные планшеты от «Ростеха»

РБК
05:22, 5 сентября 2017
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Корпорация «Ростех» начала массовое тестирование двухэкранного планшета собственной разработки. Как стало известно РБК, планшеты от «Ростеха» с 1 сентября начали раздавать школьникам в Свердловской области.

Всего в рамках пилотного проекта планшеты должны получить около 10 тысяч учеников школ в четырех муниципалитетах области, включая Екатеринбург и Нижний Тагил, а также около 700 учителей. 

Предполагается, что такие устройства в будущем заменят все учебные пособия школьников, в том числе тетради и книги, рассказал изданию гендиректор подконтрольного «Ростеху» Национального центра электронного образования (НЦЭО) Константин Козлов.

Все оборудование и соответствующая инфраструктура будет предоставляться школам бесплатно. На реализацию пилотного проекта НЦЭО, рассказал Козлов, уже потратил 300 миллионов рублей и до конца 2017 года планирует вложить еще 150 миллионов рублей. Итоги тестирования планируется подвести в середине 2018 года.

«Устройство выполнено в виде книги: один экран обычный, другой — на электронных чернилах, — говорит Козлов. — То есть соблюдены все нормы СанПиН (Санитарные правила и нормы), дисплей с электронными чернилами не вредит зрению учеников. Тогда как на другом, цветном экране школьники могут просматривать различные презентации, проигрывать ролики и прочие медиафайлы». 

РБК
Первая партия двухэкранных планшетов, у которых пока нет названия, была собрана на китайском заводе Foxconn, там же, где iPhone и iPad. Серийное производство таких устройств предполагается наладить на мощностях «Ростеха». В настоящий момент, рассказал РБК глава НЦЭО, стоимость планшета превышает 30 тысяч рублей, в дальнейшем ее предполагается снизить до 20 тысяч рублей.
Планшет с двумя экранами глава «Ростеха» Сергей Чемезов впервые продемонстрировал в декабре 2015 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что устройство сделано на базе планшета YotaPad.
«Ростех», в числе прочего, занимается выпуском персональных компьютеров на базе отечественного процессора «Эльбрус». В июне 2017 года было объявлено, что корпорация начала производство нового компьютера «Эльбрус 101-РС». Стоимость таких компьютеров из первой партии составляла около 130 тысяч рублей, в дальнейшем госкорпорация обещала снизить ее до 70 тысяч рублей.

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