В Свердловской области школьникам раздали двухэкранные планшеты от «Ростеха»

Корпорация «Ростех» начала массовое тестирование двухэкранного планшета собственной разработки. Как стало известно РБК, планшеты от «Ростеха» с 1 сентября начали раздавать школьникам в Свердловской области.

Всего в рамках пилотного проекта планшеты должны получить около 10 тысяч учеников школ в четырех муниципалитетах области, включая Екатеринбург и Нижний Тагил, а также около 700 учителей.

Предполагается, что такие устройства в будущем заменят все учебные пособия школьников, в том числе тетради и книги, рассказал изданию гендиректор подконтрольного «Ростеху» Национального центра электронного образования (НЦЭО) Константин Козлов.

Все оборудование и соответствующая инфраструктура будет предоставляться школам бесплатно. На реализацию пилотного проекта НЦЭО, рассказал Козлов, уже потратил 300 миллионов рублей и до конца 2017 года планирует вложить еще 150 миллионов рублей. Итоги тестирования планируется подвести в середине 2018 года.