«Ростех» объявил о начале производства компьютеров «Эльбрус» нового поколения. Они будут стоить 130 тысяч рублей

Корпорация «Ростех» объявила о начале производства новой модели персонального компьютера на базе отечественного процессора «Эльбрус».

Тестовую партию из 50 компьютеров «Эльбрус 101-РС» планируется изготовить к июлю 2017 года, в 2018 году наладить их серийное производство.

По данным Hi-Tech Mail.ru, стоимость первых компьютеров «Эльбрус 101-РС» составит около 130 тысяч рублей. Всю тестовую партию планируется распределить среди заказчиков из госорганов, сообщили изданию представители компании «Росэлектроника», производящей «Эльбрус 101-РС».

После начала серийного производства новой модели «Эльбрусов» стоимость таких компьютеров будет составлять около 70 тысяч рублей.

В сообщении «Ростеха» о начале производства «Эльбрус 101-РС» цена серийных компьютеров не уточняется, говорится лишь, что она «будет сопоставима с иностранным оборудованием».