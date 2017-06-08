«Ростех» объявил о начале производства компьютеров «Эльбрус» нового поколения. Они будут стоить 130 тысяч рублей
Корпорация «Ростех» объявила о начале производства новой модели персонального компьютера на базе отечественного процессора «Эльбрус».
Тестовую партию из 50 компьютеров «Эльбрус 101-РС» планируется изготовить к июлю 2017 года, в 2018 году наладить их серийное производство.
По данным Hi-Tech Mail.ru, стоимость первых компьютеров «Эльбрус 101-РС» составит около 130 тысяч рублей. Всю тестовую партию планируется распределить среди заказчиков из госорганов, сообщили изданию представители компании «Росэлектроника», производящей «Эльбрус 101-РС».
После начала серийного производства новой модели «Эльбрусов» стоимость таких компьютеров будет составлять около 70 тысяч рублей.
В сообщении «Ростеха» о начале производства «Эльбрус 101-РС» цена серийных компьютеров не уточняется, говорится лишь, что она «будет сопоставима с иностранным оборудованием».
«Эльбрус 101-РС», разработанный нашим ИНЭУМ им. И.С. Брука, — это первая массовая модель отечественных компьютеров, способных стать полноценной заменой иностранным машинам, повсеместно используемым в государственных ведомствах и частных организациях», — прокомментировал заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.