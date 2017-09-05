Павел Дуров рассказал, как агенты ФБР пришли в его съемный дом в Калифорнии и предложили создать «черный ход» в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал журналисту Яше Левину подробности давления на него и его подчиненных со стороны сотрудников ФБР, о котором он впервые упомянул в июне. Статья Левина опубликована 5 сентября изданием The Baffler.

Как следует из публикации, сотрудники ФБР с 2014 регулярно опрашивали его в аэропортах при пересечении границы США; вначале вопросы касались сайта «ВКонтакте» и его взаимоотношений с правительством РФ, а затем и Telegram. В ходе этих бесед Дуров, по собственным словам, сообщал только то, о чем уже писали СМИ.

В мае 2016 года, когда Дуров с некоторыми разработчиками Telegram приехал в Сан-Франциско на конференцию Google I/O, два агента ФБР утром пришли в его жилье, снятое на сервисе Airbnb. «Как они узнали адрес? Может, отследили мою сим-карту? Ехали за мной из аэропорта? Узнали из Uber? Не знаю», — цитирует Левин Дурова.

Агенты заявили, что хотят создать неофициальный «черный ход» к Telegram, чтобы получать информацию о пользователях в случае терактов; они заявили, что уважают взгляды Дурова на конфиденциальность, однако охранять общество от террористической угрозы — их обязанность. Они также предъявили ему судебный ордер, который он пообещал дать на изучение юристам.

Дуров отметил, что агенты ФБР показались ему более квалифицированными и подготовленными, чем сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, с которыми ему доводилось общаться.

Во время того же визита агенты встретились с одним из разработчиков Telegram и предложили ему в качестве «консультанта ФБР» за деньги передавать им информацию об устройстве мессенджера; по словам Дурова, речь шла о десятках тысяч долларов. Когда он отказался, они встретились с ним еще раз и предупредили, чтобы он не рассказывал Дурову об их разговоре.

Дуров заявил, что сперва не хотел обнародовать эту историю, чтобы не выглядеть «претенциозным и мелодраматичным», однако все-таки решил рассказать ее, чтобы показать, насколько настойчивы американские спецслужбы.