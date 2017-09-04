Защита Серебренникова: бывший бухгалтер «Седьмой студии» оговорила режиссера и саму себя
Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева оговорила Кирилла Серебренникова и саму себя. Об этом заявили адвокаты режиссера на заседании Мосгорсуда, где рассматривается апелляция на меру пресечения, избранную Серебренникову, сообщает корреспондент «Медузы».
Масляеву или заставили, или она не знает основ бухгалтерии, предположила защита Серебренникова, указав, что обвинения, выдвинутые против режиссера, построены исключительно на показаниях бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии».
Ранее сообщалось, что Масляева согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных средств.
Режиссер Кирилл Серебренников — один из основателей «Седьмой студии» — был задержан в ночь на 22 августа. Ему предъявили обвинение в хищении 68 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральные постановки. 23 августа Серебренников был отправлен под домашний арест.
О расследовании дела «Седьмой студии» стало известно в мае. Тогда дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. Серебренников несколько недель проходил по делу в качестве свидетеля.
По делу «Седьмой студии» обвинения также были предъявлены бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, экс-директору этой компании Юрию Итину и бывшему бухгалтеру Нине Масляевой. Итин находится под домашним арестом, а Малобродский и Масляева — в СИЗО. Масляева, как сообщалось, пошла на сделку со следствием и дала показания против остальных обвиняемых. Еще один фигурант дела — продюсер Екатерина Воронова объявлена в розыск.