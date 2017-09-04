Защита Серебренникова: бывший бухгалтер «Седьмой студии» оговорила режиссера и саму себя

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева оговорила Кирилла Серебренникова и саму себя. Об этом заявили адвокаты режиссера на заседании Мосгорсуда, где рассматривается апелляция на меру пресечения, избранную Серебренникову, сообщает корреспондент «Медузы».

Масляеву или заставили, или она не знает основ бухгалтерии, предположила защита Серебренникова, указав, что обвинения, выдвинутые против режиссера, построены исключительно на показаниях бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии».

Ранее сообщалось, что Масляева согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных средств.