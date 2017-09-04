В Грозном прошел многотысячный митинг в поддержку мусульман Мьянмы

В Грозном у мечети «Сердце Чечни» начался митинг в поддержку мусульман Мьянмы. Телеканал «Грозный ТВ» сообщает, что на митинг пришли «тысячи человек».

Житель Грозного Аслан Борзоев сообщил РБК, что участники митинга заполнили всю площадь перед мечетью «Сердце Чечни». Люди, по его словам, продолжают собираться, «с каждой минутой их становится все больше».

Некоторые участники митинга пришли с транспарантами, на которых написаны слова поддержки мусульманам Мьянмы и лозунги против притеснения народа рохинджа, добавил он.