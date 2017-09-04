В Грозном прошел многотысячный митинг в поддержку мусульман Мьянмы
В Грозном у мечети «Сердце Чечни» начался митинг в поддержку мусульман Мьянмы. Телеканал «Грозный ТВ» сообщает, что на митинг пришли «тысячи человек».
Житель Грозного Аслан Борзоев сообщил РБК, что участники митинга заполнили всю площадь перед мечетью «Сердце Чечни». Люди, по его словам, продолжают собираться, «с каждой минутой их становится все больше».
Некоторые участники митинга пришли с транспарантами, на которых написаны слова поддержки мусульманам Мьянмы и лозунги против притеснения народа рохинджа, добавил он.
В Мьянме, где большинство населения исповедуют буддизм, правительственные войска в конце августа начали спецоперацию против мусульман из этнической группы рохинджа, проживающих в штате Ракхайн. Власти Мьянмы объявили, что проводят спецоперацию после нападения боевиков-рохинджа на посты полиции. За неделю в столкновениях погибли несколько сотен человек, в основном рохинджа. Около 70 тысяч представителей этой этнической группы были вынуждены покинуть свои дома.
В конце августа глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграме резко осудил преследования мусульман в Мьянме. Тогда же Кадыров заявил, что готов организовать митинг в Грозном в поддержку мусульман-рохинджа.
Кадыров также призвал мусульман в знак протеста против происходящего в Мьянме отправлять в ООН и посольство этой страны в России «короткие сообщения с хештегами #SaveRohingya, #СпаситеРохинья, #StopRohinyaGenocide, #ОстановитеГеноцидРохинья.
3 сентября в Москве несколько сотен мусульман устроили у посольства Мьянмы несанкционированную акцию против «буддистов-террористов».