истории
Митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве. Видео
Meduza
19:26, 3 сентября 2017
В Москве около посольства Мьянмы 3 сентября прошла стихийная акция мусульман. Ее участники выступили против преследования буддистами этнической группы Рохинджа. Собравшиеся скандировали «Аллах акбар» и «буддисты-террористы». Накануне на бедственное положение мусульман в Мьянме обратил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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