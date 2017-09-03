истории

Митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве. Видео

Meduza
19:26, 3 сентября 2017

В Москве около посольства Мьянмы 3 сентября прошла стихийная акция мусульман. Ее участники выступили против преследования буддистами этнической группы Рохинджа. Собравшиеся скандировали «Аллах акбар» и «буддисты-террористы». Накануне на бедственное положение мусульман в Мьянме обратил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Мусульмане в Москве провели несанкционированный митинг против «буддистов-террористов»
Meduza

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