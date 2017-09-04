Минкомсвязи предложило облагать операции с криптовалютами налогом на доходы физических лиц

Операции с криптовалютами должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Введение НДФЛ для операций с биткоинами, по словам Никифорова, предусматривает проект правил обращения криптовалют в России, которое готовит его ведомство.

Речь идет о правилах для криптовалют с использованием технологии блокчейн с применением российской криптографии, уточнил он. Самая известная криптовалюта — биткоин, заявил Никифоров, вряд ли будет полностью легализована в России, так как основана на иностранных алгоритмах шифрования, не признанных в РФ.

По словам Никифорова, разработанные правила обращения криптовалют Минкомсвязи предоставит в правительство, в ЦБ и другие финансовые институты, которые будут отвечать за кредитно-денежную составляющую. В свою очередь Минкомсвязи, пояснил он, будет заниматься техническими вопросами.