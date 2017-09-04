Минкомсвязи предложило облагать операции с криптовалютами налогом на доходы физических лиц

РБК
07:12, 4 сентября 2017
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Операции с криптовалютами должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Введение НДФЛ для операций с биткоинами, по словам Никифорова, предусматривает проект правил обращения криптовалют в России, которое готовит его ведомство.

Речь идет о правилах для криптовалют с использованием технологии блокчейн с применением российской криптографии, уточнил он. Самая известная криптовалюта — биткоин, заявил Никифоров, вряд ли будет полностью легализована в России, так как основана на иностранных алгоритмах шифрования, не признанных в РФ.

По словам Никифорова, разработанные правила обращения криптовалют Минкомсвязи предоставит в правительство, в ЦБ и другие финансовые институты, которые будут отвечать за кредитно-денежную составляющую. В свою очередь Минкомсвязи, пояснил он, будет заниматься техническими вопросами.

Глава Минсвязи также указал на необходимость обеспечить конвертабельность российских криптовалют и оборот с традиционными.

РБК
Ставка налога на доходы физических лиц в России составляет 13 процентов.
В России статус криптовалют, включая биткоины, в настоящий момент законодательно не урегулирован.
В конце августа замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что его ведомство предлагает разрешить операции с биткоинами только на бирже и только квалифицированным инвесторам. Ранее Минфин выступал с инициативой введения уголовной ответственности за операции с криптовалютами, но эта идея реализована не была.
Генпрокуратура РФ, в свою очередь, объявила, что считает криптовалюты денежным суррогатом и
Источник РБК рассказывал, что за перевод денег в биткоины следственные органы наказывать не планируют, но собираются возбуждать дела против тех, кто принимает криптовалюту как платежное средство.
1 сентября стало известно о первом в России случае привлечения к уголовной ответственности занимающихся обналичиванием и продажей криптовалют. В Костромской области по обвинения «в незаконной банковской деятельности» были задержаны три человека, занимавшиеся операциями с криптовалютами.

Биткоины в России

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