В Костромской области МВД и ФСБ задержали трех человек за «обмен и переводы» биткоинов

МВД отчиталось об операции по задержанию «злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты». Задержание проходило в Костромской области совместно с ФСБ.

Как говорится в пресс-релизе, «фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 миллионов рублей». При этом «обмен и переводы криптовалюты» они проводили через более чем 300 банковских карт и SIM-карт.

Дело против троих задержанных возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Все они отпущены под подписку о невыезде.

В чем конкретно выражалась незаконная банковская деятельность, в сообщении МВД не сказано. Так, к банковской деятельности относятся покупка и продажа иностранной валюты или переводы денежных средств. Но биткоин официально не признан в России ни валютой, ни платежным средством.