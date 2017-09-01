В Костромской области МВД и ФСБ задержали трех человек за «обмен и переводы» биткоинов

МВД России
11:48, 1 сентября 2017
Надежный источник

МВД отчиталось об операции по задержанию «злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты». Задержание проходило в Костромской области совместно с ФСБ.

Как говорится в пресс-релизе, «фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 миллионов рублей». При этом «обмен и переводы криптовалюты» они проводили через более чем 300 банковских карт и SIM-карт.

Дело против троих задержанных возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Все они отпущены под подписку о невыезде.

В чем конкретно выражалась незаконная банковская деятельность, в сообщении МВД не сказано. Так, к банковской деятельности относятся покупка и продажа иностранной валюты или переводы денежных средств. Но биткоин официально не признан в России ни валютой, ни платежным средством.

Ранее об уголовных делах за использование биткоинов в России ничего не сообщалось. Но в феврале 2017 года Генпрокуратура объявила, что считает криптовалют денежным суррогатом.
Источник РБК рассказывал, что за перевод денег в биткоины следственные органы наказывать не планируют, но собираются возбуждать дела против тех, кто принимает криптовалюту как платежное средство.

Можно ли пользоваться биткоинами

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