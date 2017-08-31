На химзаводе возле Хьюстона, пострадавшем от урагана, произошли взрывы

Fox News
09:41, 31 августа 2017
Надежный источник

На химическом заводе компании Arkema, расположенном неделеко от Хьюстона, произошли взрывы и начался пожар.

Управление шерифа округа Харрис, на территории которого расположен завод, заявило, что один из его сотрудников, работающих на месте происшествия, госпитализирован с симптомами отравления угарным газом. Еще девять человек обратились к врачам со схожими симптомами.

Ранее компания Arkema объявила, что из-за наводнения, вызванного ураганом «Харви», химзавод был обесточен, резервные генераторы остановились, что привело к отключению системы охлаждения.

На предприятии, сообщила пресс-секретарь Arkema Джанет Смит, хранятся химические вещества, которые без охлаждения воспламенятся. «Пожар неминуем. Вопрос лишь в том, когда он произойдет», — цитировало AP заявление Смит.

Вокруг завода выставлено оцепление. Жители в радиусе 1,5 миль (2,4 километра) эвакуированы.

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