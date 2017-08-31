Бывший советский контрразведчик дал показания по делу о связях Трампа с Россией
Лоббист Ринат Ахметшин давал показания присяжным в рамках расследования возможного вмешательства России в выборы президента США. По данным источников Financial Times, Ахметшин, у которого есть российское и американское гражданство, давал показания в течение нескольких часов.
Его вызывали на дачу показаний 11 августа. Сам Ахметшин отказался подтвердить или опровергнуть этот факт журналистам FT, но отметил, что готов сотрудничать с властями.
Ринат Ахметшин, который несколько лет служил в контрразведке в СССР, был на встрече Дональда Трампа-младшего и зятя Трампа Джареда Кушнера с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. Касались ли его показания этой встречи, не сообщается.
В июне 2016 года в разгар предвыборной кампании сын Дональда Трампа Дональд-младший вместе с зятем будущего президента Джаредом Кушнером участвовал во встрече с россиянкой Натальей Весельницкой.
Весельницкая, как предполагал Трамп-младший, могла предоставить некую компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон. В действительности разговор в основном шел об американском «списке Магнитского» и санкциях.