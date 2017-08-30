Задержан один из подозреваемых в стрельбе по полицейским в Краснодаре

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в обстреле полицейских на посту ДПС на въезде в Краснодар, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан полицейскими, не успев оказать сопротивления, заявили представители МВД, не став уточнять никаких иных подробностей. Имя задержанного пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что после обстрела поста ДПС в Краснодаре в розыск объявлены двое подозреваемых — 25-летний Дмитрий Карачкин и 21-летний Никита Медведев, еще один человек — 26-летний Владислав Гмыря — был задержан сразу после нападения на полицейских. Полиция предупреждала, что подозреваемые могу быть вооружены.