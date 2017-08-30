Задержан один из подозреваемых в стрельбе по полицейским в Краснодаре

РИА Новости
05:16, 30 августа 2017
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Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в обстреле полицейских на посту ДПС на въезде в Краснодар, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан полицейскими, не успев оказать сопротивления, заявили представители МВД, не став уточнять никаких иных подробностей. Имя задержанного пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что после обстрела поста ДПС в Краснодаре в розыск объявлены двое подозреваемых — 25-летний Дмитрий Карачкин и 21-летний Никита Медведев, еще один человек — 26-летний Владислав Гмыря — был задержан сразу после нападения на полицейских. Полиция предупреждала, что подозреваемые могу быть вооружены.

«Сегодня в Краснодаре в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю при силовой поддержке отряда „ГРОМ“ был задержан один из подозреваемых, открывших стрельбу в сторону полицейских в городе Краснодаре», — говорится в сообщении.

РИА Новости
Днем 28 августа полицейские на посту ДПС на въезде в Краснодар остановили для проверки документов автомобиль «Тойота-Камри», в котором находились три человека. Водитель автомобиля ударил полицейского, а затем открыл стрельбу по другим сотрудникам МВД, дежурившим на посту ДПС. В результате стрельбы один из полицейских получил ранение.
Водителю и одному из пассажиров удалось скрыться с места происшествия, второй пассажир был задержан. По данным «Интерфакса», задержанный — 26-летний Владислав Гмыря, ранее возглавлявший националистическую группировку «Пит Буль». Гмыря был судим за экстремизм и причинение тяжкого вреда здоровью.
По факту обстрела полицейских на посту ДПС в Краснодаре возбуждено уголовное дело по статьям: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Покушение на убийство».

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