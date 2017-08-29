В Краснодаре ищут молодых людей, обстрелявших полицейских. Предположительно, это неонацисты

Днем 28 августа в Краснодаре местные жители обстреляли полицейских. По официальным данным, около 14:00 на одном из стационарных пунктов ДПС на въезде в Краснодар полицейские остановили «Тойота-Камри». Внутри находились трое молодых людей. Полицейские попросили документы у водителя. Тот в ответ ударил одного из сотрудников и открыл стрельбу по другим, находившимся на посту, — один из полицейских (уточняется, что он был стажером) получил ранения в шею и голову. В СК по Краснодарскому краю «Медузе» уточнили, что он до сих пор находится в больнице.

Из чего стрелял водитель, точно не известно. По предварительным данным СК, это был травматический пистолет. Во время стрельбы один из пассажиров выбежал из машины и скрылся, второй также пытался убежать, но его задержали. Водитель в это же время попытался уехать с места происшествия, полицейские начали погоню за ним. При этом он продолжил стрелять по полицейским и даже прострелил лобовое стекло машины, но, доехав до пересечения улиц Тургенева и Атарбекова, врезался в стоящие на светофоре машины. После этого он вышел из «тойоты» и скрылся в близлежащих дворах. Судя по видеозаписи аварии, в руке у него в это время было оружие, похожее на автомат или карабин.

В брошенной машине нашли оружие. По данным издания «Югополис», в салоне и багажнике автомобиля полицейские обнаружили патроны для охотничьего ружья, пистолет, магазины, походное снаряжение и комплекты сменной одежды. Кроме того, местные жители в соцсетях сообщали, что в машине нашли карабин «Сайга» и автомат Калашникова. В СК по Краснодарскому краю «Медузе» информацию об автоматах в машине нападавших не подтвердили, на фотографии из соцсетей с якобы автоматами Калашникова на самом деле охотничьи карабины «Сайга». СК пока возбудил уголовное дело только по статьям 317 и 318 УК РФ (применение насилия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Единственный задержанный оказался ранее судимым лидером ультраправой группировки. По данным «Интерфакса», краснодарские полицейские задержали 26-летнего Владислава Гмырю. Ранее Гмыря возглавлял националистическую группировку «Пит Буль», а в 2010 году был осужден Советским районным судом Краснодара на шесть лет колонии строгого режима за создание экстремистского сообщества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью граждан.

В «Пит Буль» входили футбольные фанаты (Гмыря также называл себя фанатом) и студенты колледжей Краснодара — всего движение насчитывало несколько десятков людей. Его участники надевали на себя медицинские маски, после чего нападали и жестоко избивали «людей неславянской внешности». Сам Гмыря также избивал жертв. В суде он не раскаялся.

В Краснодаре продолжают разыскивать двух беглецов, в городе проходит спецоперация. В ней принимают участие сотрудники Росгвардии, ОМОН и СОБР, но результатов она пока не принесла, лишь спровоцировала девятибалльные пробки в Краснодаре. По данным полиции, двое беглецов — это 25-летний Дмитрий Карачкин и 21-летний Никита Медведев, у них может быть оружие. Вечером 28 августа в соцсетях появлялись сообщения о том, что Медведев задержан (местные группы «ВКонтакте» даже публиковали его объяснительную), но эта информация не подтвердилась. Никаких подробностей про Медведева и Карачкина местная пресса не приводит — неизвестно, в каких отношениях они состояли с Гмырей и входили ли в «Пит Буль».

Полиция сообщила о перестрелке только через несколько часов после произошедшего. Днем 28 августа издание «Югополис» написало, что, несмотря на проходящую в городе спецоперацию, местная полиция практически не комментирует события, а на официальном сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю не было официального сообщения о случившемся. Издание отмечало, что органы власти не должны комментировать поиски преступников, но обязаны предупреждать население, если есть реальные угрозы, и, возможно, отменять публичные мероприятия: 29 августа в краснодарских школах проходят сборы учащихся, и местные жители не уверены, что детей безопасно отпускать на них в условиях розыска преступников.

Официальное сообщение СК по Краснодарскому краю появилось в 17:30 28 августа, вечером того же дня в новостях появилась официальная информация МВД, в том числе и ориентировка на разыскиваемых преступников.