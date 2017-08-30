В центре Москвы грузовик сбил двоих пешеходов и скрылся. Машину задержали в Капотне

В центре Москвы на улице Каретный ряд вечером 30 августа грузовая машина сбила двоих пешеходов и уехала с места происшествия.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Москве был введен план «Перехват». Машину задержали в окраинном районе Капотня при попытке выехать из Москвы, заявили «Интерфаксу» в Госавтоинспекции. Департамент транспорта Москвы сообщил, что грузовик принадлежит подмосковной компании «Компаньон».

Подробностей об обстоятельствах происшествия и возможных мотивах водителя пока нет.

Обновление. В полиции заявили, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, передает «Интерфакс».