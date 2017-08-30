В ДТП с грузовиком в центре Москвы пострадала певица Линда

Певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман) оказалась одной из пострадавших в результате наезда грузовика на улице Каретный ряд в Москве 30 августа.

Эту информацию подтвердил РБК директор певицы Михаил Кувшинов. Он заявил изданию, что «идет врачебный осмотр»; как себя чувствует певица, он не рассказал.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что певица получила ушибы и врачи планируют выписать ее. У другой пострадавшей, по данным агентства, врачи подозревают перелом ноги.

Информацию агентства «Москва» о том, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, издания не подтверждают.