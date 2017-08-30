В «Пусть говорят» показали интервью арестованного по делу о драке со смертельным исходом в Парке Горького. Ролик сняли на месте преступления

В программе Первого канала «Пусть говорят» вечером 30 августа показали интервью Корнея Макарова, которого ранее арестовали по делу о гибели Станислава Думкина в Парке Горького.

Ролик снят в Парке Горького в дневное время. Когда именно и при каких обстоятельствах сотрудникам «Пусть говорят» удалось снять материал с Макаровым, которого разыскивали по делу о гибели человека, из опубликованных фрагментов передачи неясно.

В передаче Макаров показывает, где сидела компания Думкина, и говорит, что шел мимо с двумя знакомыми. Началась перепалка, и «два раза чуть не дошло до драки, приходилось разнимать ребят», рассказывает он.

Из слов Макарова следует, что в ходе конфликта его знакомые пошли за спутником Думкина, чтобы подраться. Макаров сказал Думкину, что «не надо туда идти, что они сами решат проблемы», однако тот якобы схватил его за горло и стал угрожать. Макаров оттолкнул Думкина, тот начал «двигаться» на него; «Я понял, что сейчас он на меня нападет. <…> Один удар, и… И то я никуда не целился. Это как инстинкт, понимаете?» — говорит Макаров.