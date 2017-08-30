В «Пусть говорят» показали интервью арестованного по делу о драке со смертельным исходом в Парке Горького. Ролик сняли на месте преступления

Первый канал
20:07, 30 августа 2017
Надежный источник

В программе Первого канала «Пусть говорят» вечером 30 августа показали интервью Корнея Макарова, которого ранее арестовали по делу о гибели Станислава Думкина в Парке Горького.

Ролик снят в Парке Горького в дневное время. Когда именно и при каких обстоятельствах сотрудникам «Пусть говорят» удалось снять материал с Макаровым, которого разыскивали по делу о гибели человека, из опубликованных фрагментов передачи неясно.

В передаче Макаров показывает, где сидела компания Думкина, и говорит, что шел мимо с двумя знакомыми. Началась перепалка, и «два раза чуть не дошло до драки, приходилось разнимать ребят», рассказывает он.

Из слов Макарова следует, что в ходе конфликта его знакомые пошли за спутником Думкина, чтобы подраться. Макаров сказал Думкину, что «не надо туда идти, что они сами решат проблемы», однако тот якобы схватил его за горло и стал угрожать. Макаров оттолкнул Думкина, тот начал «двигаться» на него; «Я понял, что сейчас он на меня нападет. <…> Один удар, и… И то я никуда не целился. Это как инстинкт, понимаете?» — говорит Макаров. 

Корней Макаров: «Он схватил меня за горло, в ответ я его…
Пусть говорят
Корней Макаров подозревается по делу о гибели Станислава Думкина, который умер после драки в Парке Горького. 30 августа он был арестован. На заседании по избранию меры пресечения следователь заявил, что после происшедшего он уехал в Таиланд, но вернулся в Россию, когда его объявили в розыск.
Станислав Думкин умер в больнице после драки в московском Парке Горького, которая произошла 13 августа. Сообщалось, что причиной конфликта мог стать внешний вид Думкина — нападавшим якобы не понравилось, как он был одет. СК возбудил уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».
27 августа стало известно, что по делу подозревают Корнея Макарова, сына актера Сергея Макарова. СК рекомендовал ему самому явиться в следственные органы; на следующий день стало известно, что он задержан. Как оказалось, он добровольно явился в полицию в сопровождении адвоката.
Программу «Пусть говорят» с августа 2017 года ведет Дмитрий Борисов. Прежний ведущий Андрей Малахов ушел на телеканал «Россия 1» и будет вести там программу «Прямой эфир». Среди причин ухода Малахова источники называли его конфликт с новым продюсером передачи.

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