В Петербурге умер ВИЧ-положительный ребенок. Родители не лечили его по религиозным соображениям

"СПИД.Центр"
09:57, 30 августа 2017
Требует подтверждения

В Санкт-Петербурге умер ребенок с ВИЧ, родители которого отказывались давать ему антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Об этом сообщил фонду «СПИД.Центр» ВИЧ-активист из Петербурга, пожелавший остаться неназванным.

В 2015 году, как сообщало издание «Доктор Питер», суд на основании закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обязал родителей этого ребенка обеспечить ему антиретровирусную терапию. Решение суда родители проигнорировали.

По данным источника «Доктора Питера», родители ребенка считали, что, отказываясь от лечения, они следуют предписаниям церкви.

В 2016 году ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу Петербурга, где провел несколько месяцев, получая необходимое лечение. Однако после того, как ребенок покинул больницу, сообщил источник «СПИД.Центра», родители вновь прекратили проводить ему антиретровирусную терапию.

Активисты дважды обращались в прокуратуру, а также к детскому омбудсмену, но повлиять на ситуацию не смогли. В конце августа ребенок умер.

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, профессор Евгений Воронин назвал произошедшее «еще одной смертью на совести СПИД-диссидентов».

Евгений Воронин подтвердил СПИД.ЦЕНТРу информацию о смерти ребенка: «К сожалению, лечение началось очень поздно, так как родители от терапии категорически отказывались».

"СПИД.Центр"
Концепция участия Русской православной церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, опубликованная в 2006 году, не содержит никаких запретов на терапию.
В Тюмени в апреле 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая отказывалась лечить свою ВИЧ-положительную дочь. Женщина, также живущая с ВИЧ-инфекцией, утверждала, что такого заболевания не существует. Ребенок умер в апреле 2017 года от ВИЧ-инфекции 4В стадии.
Жительница Тюмени обвинялась в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ), однако дело было закрыто за примирением сторон. Супруг обвиняемой, проходивший по делу потерпевшим, помирился с ней в зале суда. Прокуратура подала апелляцию на решение суда, которая пока не рассмотрена.

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