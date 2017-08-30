СБУ: задержанную в Киеве журналистку Первого канала выдворили с Украины

Гитлянская сообщила, что Курбатовой запретили въезд в страну на три года из-за ее «деятельности, которая вредила национальным интересам Украины».

Задержанную 30 августа в Киеве журналистку Первого канала Анну Курбатову выдворили с территории Украины. По словам представителя СБУ Елены Гитлянской, она пересекла границу России и Украины.

Журналистку Первого канала Анну Курбатову задержали в Киеве 30 августа (телеканал первоначально заявил о ее похищении). В СБУ заявили, что намерены выслать ее из страны, назвав «российской пропагандисткой».

Первый сюжет Курбатовой из украинской столицы вышел 24 августа, он был посвящен празднованию Дня независимости Украины. В репортаже Курбатова критиковала власти Украины и заявила, в частности, что «Украина, так старающаяся не зависеть от России, оказалась полностью зависима от Америки и Европы».

После выхода сюжета Курбатову включили в базу сайта «Миротворец», где ранее публиковались, в частности, данные журналистов, аккредитовавшихся в ДНР и ЛНР.