«Первый канал» сообщил о похищении своего корреспондента в Киеве. Ее задержала СБУ

В Киеве похитили корреспондента «Первого канала» Анну Курбатову. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на «Россию-24», ее «увезли в неизвестном направлении» в центре города.

Позднее телеканал уточнил, что Курбатову задержала Служба безопасности Украины (СБУ), связаться с ней не удается. В СБУ заявили РБК, что не занимаются похищениями, а «действуют исключительно в рамках украинского законодательства».

Последний сюжет Курбатовой вышел на телеканале 29 августа. Ранее ей якобы поступали угрозы из-за сюжета о Дне независимости Украины. 26 августа ее внесли в базу «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно значимой информацией и тенденциозное изложение событий».

Как указано на странице Курбатовой «ВКонтакте», она родилась в Ставрополе. До августа 2017 года на сайте «Первого канала» выходили только региональные сюжеты журналиста. С 24 августа начали выходить сюжеты из Киева, пять из которых посвящены Дню независимости Украины, еще два — депортации испанских журналистов.