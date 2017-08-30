Корреспондента «Первого канала», задержанную в Киеве, вышлют с Украины

Она не уточнила, за что именно вышлют Курбатову.

Власти Украины выдворят журналиста «Первого канала» Анну Курбатову, задержанную ранее 30 августа. Об этом написала в фейсбуке представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

«Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», — написала Гитлянская.

Изначально «Первый канал» сообщал, что Курбатову похитили в центре Киева. Позднее телеканал уточнил, что ее задержала СБУ.

Первый сюжет Курбатовой из Киева вышел 24 августа. Журналист рассказала о праздновании Дня независимости Украины. Она раскритиковала парад и назвала его «маршем зависимости». Всего Курбатова выпустила пять сюжетов о празднике и еще два — о выдворении из Украины испанских журналистов.

После выхода сюжета ее включили в базу «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно значимой информацией и тенденциозное изложение событий».