Вести субботнее шоу на Первом канале вместо Андрея Малахова будут Максим Галкин и Юлия Меньшова

Пресс-служба Первого канала пока информацию о смене ведущих никак не прокомментировала. Получить комментарии у Галкина и Меньшовой РБК также не удалось.

Программу «Сегодня вечером», выходящую на Первом канале, вместо Андрея Малахова будут вести Максим Галкин и Юлия Меньшова, сообщает РБК со ссылкой на источники в съемочной группе шоу.

«Да, программа будет в новом сезоне, и вести ее будут [Юлия] Меньшова и [Максим] Галкин», — сказал собеседник РБК.

В середине августа стало известно, что программу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми», которая выходила на Первом канале с 2013 года, решено закрыть. После этого источники сообщили, что Меньшова может стать ведущей программы «Сегодня вечером». Ни Первый канал, ни Меньшова эти сообщения не комментировали.

Субботнее ток-шоу «Сегодня вечером» выходит в эфир с сентября 2012 года. Ее бессменным ведущим был Андрей Малахов. 18 августа Первый канал объявил, что «программа „Сегодня вечером“ будет обновлена».

В конце июля стало известно, что Малахов покидает Первый канал. Источники назвали причиной его ухода конфликт с новым продюсером программы «Пусть говорят», которую Малахов вел с в 2005 года.

Малахов перешел на телеканал «Россия 1» и стал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». Первый выпуск «Прямого эфира» с Андреем Малаховым вышел 25 августа.

Максим Галкин с 2001 по 2008 годы был ведущим разных программ на Первом канале, а затем перешел на «Россию 1». В 2015 году Галкин вернулся с «России 1» на Первый канал.