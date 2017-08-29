Обвиняемый в убийстве девяти человек в Тверской области отказался давать показания в суде

Сергей Егоров, обвиняемый в убийстве девяти человек в садовом товариществе вблизи поселка Редкино в Тверской области, отказался от дачи показаний в суде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского областного суда, где 29 августа началось рассмотрение дела Егорова.

Егоров, подчеркнули в пресс-службе, ранее признал вину по предъявленному обвинению, речь идет только об отказе от показаний в суде.

«Никто не обязан свидетельствовать против себя самого», — сказали в суде, добавив, что такое право гарантирует , на которую и сослался Егоров.