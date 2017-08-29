Обвиняемый в убийстве девяти человек в Тверской области отказался давать показания в суде
Сергей Егоров, обвиняемый в убийстве девяти человек в садовом товариществе вблизи поселка Редкино в Тверской области, отказался от дачи показаний в суде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского областного суда, где 29 августа началось рассмотрение дела Егорова.
Егоров, подчеркнули в пресс-службе, ранее признал вину по предъявленному обвинению, речь идет только об отказе от показаний в суде.
«Никто не обязан свидетельствовать против себя самого», — сказали в суде, добавив, что такое право гарантирует 51-я статья Конституции РФ, на которую и сослался Егоров.
В ночь на 4 июня в Тверской области в садоводческом товариществе «50 лет Октября», примыкающем к поселку Редкино, были убиты девять человек.
45-летний житель Москвы Сергей Егоров был задержан на месте преступления и дал признательные показания. Конфликт между Егоровым и людьми, по которым он открыл огонь из охотничьего карабина, возник, как сообщалось, из-за вопроса о службе в армии. Оружие было официально зарегистрировано.
Егоров, сообщает Tverigrad со ссылкой на материалы следствия, признался в убийстве, но заявил, что не помнит подробностей произошедшего. В материалах дела также говорится, что все погибшие были убиты выстрелами в голову с близкого расстояния.
Егорову была проведена психиатрическая экспертиза, по результатам которой его признали вменяемым.
Обвинение в убийстве двух и более лиц (п. «а», ч. 2, ст. 105 УК РФ), предъявленное Егорову, предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.