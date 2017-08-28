За летний сезон в прокате окупился один российский фильм

По предварительным итогам летнего сезона 2017 года, прибыль показал лишь один российский фильм — комедия «Бабушка легкого поведения» режиссера и продюсера Марюса Вайсберга с Александром Реввой в главной роли. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные kinodata.pro.

«Бабушка легкого поведения», вышедшая на экраны 17 августа, собрала в кинотеатрах России и СНГ в первый же уикенд 130 миллионов рублей при бюджете в 90 миллионов рублей.

Для того, чтобы фильм считался окупившимся, ему надо собрать в кинотеатрах в два раза больше, чем было потрачено на его производство, напоминает издание. За последние выходные лета, данных по которым пока нет, фильм Вайсберга, как ожидается, сможет достичь этого показателя.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) России. «Бабушка легкого поведения» к 27 августа собрала в прокате более 248 миллионов рублей.

Предыдущий раз российский фильм, вышедший в прокат в летнем сезоне, окупался в 2015 году. Тогда это была малобюджетная бурятская драма «Решала 2».

Кроме «Бабушки…» с начала 2017 года в прокате окупились три российских фильма — «Притяжение», «Гуляй, Вася» и «Невеста». Все они получили господдержку от Фонда кино.

Всего с 1 июня по 20 августа 2017 года российские фильмы собрали в прокате 399 миллионов рублей — 3,6 процента от общих кассовых сборов в кинотеатрах России и СНГ за данный период.

Министр культуры Владимир Мединский назвал летний сезон «провальным» для российских фильмов. Причиной этого, по мнению Мединского, является плохое продвижение российской кинопродукции.

В то же время, отмечает «Коммерсант», российские продюсеры, как правило, стараются избегать премьер в летний сезон, когда на экраны выходят голливудские блокбастеры.