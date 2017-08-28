Москва в два раза увеличила расходы на благоустройство парков. На них потратят 50 миллиардов рублей

В 2017 году мэрия Москвы запланировала выделить на благоустройство парков 50 миллиардов рублей — это более чем в два раза превосходит расходы 2016 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные госзакупок.

На конец августа столичные власти уже заключили контракты на 44,8 миллиарда рублей по созданию и благоустройству парков, скверов и набережных. Таким образом расходы только на парки превысят бюджеты любых других городов-миллионников (за исключением Санкт-Петербурга).

Средства на благоустройство парков распределят по трем основным направлениям:

районные парки и скверы — 5,2 миллиарда рублей; крупные парки — 14 миллиардов рублей; новые объекты («Остров мечты», «Зарядье», «Парк будущего») — 25,6 миллиардов рублей.

Благоустройство парков в 2017 году также обойдется дороже программы «Моя улица», в рамках которой ремонтируют проезжую часть и пешеходные дорожки. На это город выделил более 42 миллиардов рублей.