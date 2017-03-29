Какие улицы будут реконструировать в Москве летом 2017 года. Итоговая версия

29 марта в Москве представили программу реконструкции на 2017 год в рамках проекта «Моя улица». Фактически все объекты уже были известны ранее — их можно было обнаружить в официально опубликованных госконтрактах. Тем не менее, финальный список все же отличается от того, который мы публиковали в середине марта. «Медуза» обновила свою карту Москвы с программой реконструкции на ближайшее лето — и коротко рассказывает о том, что изменилось.

Какие объекты добавились

Их немного: это Баррикадная улица и площади вокруг двух станций метро — Краснопресненской и Баррикадной.

Каких объектов в презентации «Моей улицы» на 2017 год нет, хотя проекты их благоустройства готовы

Госконтракты на реконструкцию этих объектов есть: следовательно, либо эти улицы включат в программу позднее в 2017 году, либо перенесут их реконструкцию на более поздний срок. На карте мы отметили все эти объекты голубым цветом (а не красным, как остальные улицы).