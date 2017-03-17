Что перекопают в Москве летом 2017 года? Список улиц (Спойлер: перекопают почти весь центр)

Три последних лета реконструкция улиц в Москве ведется особенно интенсивно. В 2016 году работы в столице сопровождались мощнейшей общественной дискуссией в фейсбуке и СМИ, которая касалась и стоимости, и смысла реконструкции (спор вышел на новый уровень после того, как ливень затопил отремонтированные улицы). В 2017-м работы по программе «Моя улица» начнутся уже 19 марта, но единый список всех объектов, которые должны быть реконструированы, до сих пор не опубликован. Тем не менее, специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов, изучив сайт госзакупок, выяснил, какие именно улицы будут перекопаны этим летом.

В 2016 году по программе «Моя улица» благоустроили 61 улицу. В 2017-м их будет более 80. Все реконструируемые улицы можно разделить на несколько категорий: по одним уже объявлены и проведены тендеры, по другим есть только проектная документация, а по третьим — нет и ее. Список выглядит следующим образом (карта находится тут).

1. Объявлены или проведены тендеры на строительство

Садовое кольцо (от улицы Долгоруковская до Смоленской площади)

Бульварное кольцо (нечетная сторона)

Волхонка

Петровка

Сретенка

Кадашевская набережная, Якиманская набережная, 3-й Голутвинский переулок

Краснопресненская набережная (от Москвы-Сити до площади Свободной России)

Смоленская набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная

Улица Косыгина, склоны Воробьевых гор

Щелковское шоссе от МКАД до Садового кольца, включая улицы Краснопрудную, Русаковскую, Стромынку, Преображенскую, Б. Черкизовскую и проспект Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчевской улицы

По всем этим тендерам известны суммы: в целом на реконструкцию указанных улиц потратят около 30 миллиардов рублей

2. Готова проектная документация, но еще не объявлен тендер на строительство

Тверская улица (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади),1-я Тверская-Ямская улица

Площадь Тверская Застава

Манежная площадь

Большая Полянка, 1-й Казачий переулок, Большой Ордынский переулок

Скарятинский переулок, Спиридоньевский переулок, Ермолаевский переулок, Благовещенский переулок, Б. Патриарший переулок

Солянский проезд, улица Солянка, Лубянский проезд

Верхняя Радищевская улица, улица Высоцкого, Нижняя Радищевская улица, Устьинская набережная, Яузская улица, Подгорская набережная

Николоямская улица

Шоссе Энтузиастов (от площади Ильича до МКАД)

3. Объявлен тендер на разработку проектной документации

Пречистенская набережная, Ленивка

Котельническая набережная, Гончарная набережная

Территория, прилегающая к парку «Зарядье»: Большой Москворецкий мост, Варварка, улица Москворецкая набережная, Москворецкая улица, Китайгородский проезд (участок вдоль Зарядья)

Балчуг, Лубочный переулок, Болотная улица, Болотная набережная

1-й, 2-й, 3-й Кадашевский переулки

1-й Голутвинский переулок, Бабьегородский переулок, Мароновский переулок

Территория, прилегающая к Храму Христа Спасителя

Большая Лубянка, Лубянская площадь

Андреевская набережная, Воробьевская набережная

Территория стадиона Лужники (от внешней стороны ТТК до главного входа стадиона Лужники)

Каретный ряд

Рыбный переулок, Богоявленский переулок, Старая площадь

Ильинский сквер

Хохловская площадь

Бонус

На сайте «Активный гражданин» опубликован проект реконструкции Пречистенки, однако тендер на создание проектной документации не проводился.