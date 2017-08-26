Ураган «Харви» достиг Техаса. Трамп объявил режим стихийного бедствия
Ураган «Харви» достиг побережья Техаса, усилившись до четвертой категории по пятибалльной шкале. В зоне бедствия отключено электричество, поступает информация о разрушениях. Сведений о погибших нет.
BREAKING: Massive damage to Rockport-Fulton HS after #Harvey makes landfall. pic.twitter.com/6ww6CXNGcw— CBS Austin (@cbsaustin) August 26, 2017
Президент США Дональд Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия, в соответствии с которым федеральные ресурсы могут быть направлены на помощь местным властям для устранения последствий урагана.
Even though #Harvey has made landfall, NWS says the storm can maintain Category 4 winds for next several hours https://t.co/oGQFEg5xKn pic.twitter.com/wxLS4AHoqb— CBS News (@CBSNews) August 26, 2017
Ураган такой силы, как «Харви», не проходил по территории США с 2004 года. В Техасе урагана четвертой категории не было с 1961 года. Сильный ветер и дождь ожидается в Техасе и Луизиане в течение нескольких дней.