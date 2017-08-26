Ураган «Харви» достиг Техаса. Трамп объявил режим стихийного бедствия

CBS
06:19, 26 августа 2017
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Ураган «Харви» достиг побережья Техаса, усилившись до четвертой категории по пятибалльной шкале. В зоне бедствия отключено электричество, поступает информация о разрушениях. Сведений о погибших нет.

Президент США Дональд Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия, в соответствии с которым федеральные ресурсы могут быть направлены на помощь местным властям для устранения последствий урагана.

Ураган такой силы, как «Харви», не проходил по территории США с 2004 года. В Техасе урагана четвертой категории не было с 1961 года. Сильный ветер и дождь ожидается в Техасе и Луизиане в течение нескольких дней.

«Харви» на пути к Америке

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