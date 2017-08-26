Ураган «Харви» достиг Техаса. Трамп объявил режим стихийного бедствия

Ураган «Харви» достиг побережья Техаса, усилившись до четвертой категории по пятибалльной шкале. В зоне бедствия отключено электричество, поступает информация о разрушениях. Сведений о погибших нет.

BREAKING: Massive damage to Rockport-Fulton HS after #Harvey makes landfall. pic.twitter.com/6ww6CXNGcw — CBS Austin (@cbsaustin) August 26, 2017

Президент США Дональд Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия, в соответствии с которым федеральные ресурсы могут быть направлены на помощь местным властям для устранения последствий урагана.