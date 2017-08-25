На Техас надвигается ураган «Харви». Вот как он выглядит из космоса
К восточному побережью США приближается ураган «Харви». Ожидается, что он усилится до третьей категории (по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона); если это произойдет, то «Харви» станет самым мощным ураганом за 12 лет, обрушившимся на США.
Как ожидается, удар «Харви» придется на Техас; из прибрежных районов штата эвакуированы десятки тысяч человек; нефтеперерабатывающие предприятия приостановили работу. Местные жители, которые решили остаться, закупаются водой, непортящимися продуктами и предметами первой необходимости в ожидании непогоды.
Сейчас «Харви» движется над Атлантическим океаном. Чтобы оценить масштабы урагана, «Медуза» собрала фотографии и видео, сделанные из космоса.
Hurricane #Harvey moves toward #Texas in this #GOES16 geocolor animation captured this afternoon. Forecast info @ https://t.co/r7Tg5zrO1L pic.twitter.com/PfhysDpoFe— NOAA Satellites (@NOAASatellites) 24 August 2017
GOES-16 captured this amazing geocolor image of Tropical Storm Harvey in the Gulf of Mexico this morning, August 24,...Опубликовано NOAA Satellite and Information Service 24 августа 2017 г.
30-second imagery of rapidly intensifying Hurricane #Harvey from GOES-16. pic.twitter.com/b8CFxJdgQD— NWS Eastern Region (@NWSEastern) August 24, 2017