На Техас надвигается ураган «Харви». Вот как он выглядит из космоса

К восточному побережью США приближается ураган «Харви». Ожидается, что он усилится до третьей категории (по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона); если это произойдет, то «Харви» станет самым мощным ураганом за 12 лет, обрушившимся на США.

Как ожидается, удар «Харви» придется на Техас; из прибрежных районов штата эвакуированы десятки тысяч человек; нефтеперерабатывающие предприятия приостановили работу. Местные жители, которые решили остаться, закупаются водой, непортящимися продуктами и предметами первой необходимости в ожидании непогоды.

Сейчас «Харви» движется над Атлантическим океаном. Чтобы оценить масштабы урагана, «Медуза» собрала фотографии и видео, сделанные из космоса.

A post shared by NASA Astronaut Randy Bresnik (@astrokomrade) on Aug 24, 2017 at 4:43pm PDT

Space Station Camera Captures New Views of Hurricane Harvey NASA

GOES-16 captured this amazing geocolor image of Tropical Storm Harvey in the Gulf of Mexico this morning, August 24,... Опубликовано NOAA Satellite and Information Service 24 августа 2017 г.

Hurricane Harvey — Earth From Space — latest views from Goes 16 satellite Space Videos