В Киеве памятник с мечом в карте России облили краской и попытались взорвать

Украинская правда
07:30, 25 августа 2017
Надежный источник

Памятник участникам антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины, установленный в Киеве, сначала облили белой краской, а спустя несколько часов после этого попытались взорвать, сообщает «Украинская правда».

Днем 24 августа памятник был облит белой краской. После 22:00 сообщил советник мэра Киева по вопросам благоустройства, депутат Верховной Рады Дмитрий Белоцерковец, в сторону памятника с проезжей части было брошено самодельное взрывное устройство.

Сам памятник, по словам Белоцерковца не пострадал, но около него образовалась яма диаметром в полметра. На место происшествия выезжала полиция, заявил советник мэра Киева, не став сообщать другие подробности.

Памятник участникам АТО был открыт в Святошинском районе Киева 15 августа. Созданием и установкой памятника, как сообщалось, занимались общественные организации. Имя автора скульптурной композиции не раскрывается.

Монумент изображает карту России, пронзенную мечом. На постаменте памятника размещена переработанная иллюстрация с архангелом Тираэлем, персонажем серии игр Diablo.

24 августа, когда Украина отмечала День независимости, в центре Киева на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого травмы получили два человека. Служба безопасности Украины заявила, что рассматривает произошедшее как хулиганство.
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