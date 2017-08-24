В центре Киева произошел взрыв. Пострадали два человека

Полиция Киева
12:08, 24 августа 2017
Надежный источник

В центре Киева на улице Грушевского произошел взрыв, сообщается на сайте городской полиции.

Сообщение о «взрыве неизвестного предмета» на улице Грушевского поступило в дежурную часть в 14:06. «Телесные повреждения получили мужчина и женщина», — сообщила полиция.

На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская рассказала «Интерфаксу», что основная версия — хулиганство.

24 августа Украина отмечает День независимости. В Киеве проходят праздничные мероприятия с участием президента, членов правительства, а также иностранных политиков.
На улице Грушевского, в числе прочего, находятся здания Верховного совета и кабинета министров Украины, а также Минфина и Минэкономики.
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