В Киеве 15 августа был открыт памятник участникам антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

Памятник представляет собой меч в плите с изображением карты России. На постаменте изображен ангел, крылья которого раскрашены в цвета флага Украины, с мечом и украинским гербом на щите.

Меч, що розбиває Росію: у Києві відкрили пам’ятник воїнам АТО. ФОТО https://t.co/wUyhWY4d2w pic.twitter.com/aaD0xzfwSb — Українська правда (@ukrpravda_news) August 15, 2017

Изображение на постаменте — переработанная иллюстрация с архангелом Тираэлем, персонажем серии игр Diablo. Ее автор — художник из Лондона Тоби Левин; работа была представлена на конкурсе фестиваля Blizzcon в 2011 году, где заняла третье место.

Имя автора монумента украинские СМИ не упоминают.

«Были жестокие споры, как он [памятник] должен был выглядеть, и вот наконец пришли к консенсусу такому: меч, оружие, изображение врага и ангел-хранитель», — рассказал украинскому «5 каналу» один из организаторов установки Евгений Яранцев.

Памятник установлен в Святошинском районе на западной окраине Киева. На установку монумента, по данным журналистов, были собраны 120 тысяч гривен.

Как следует из слов депутата Верховной Рады, советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца, установкой памятника занимались украинские организации «Украинский центр адаптации ветеранов АТО», «Всеукраинское общество ветеранов АТО», «Бюро по защите экологии и здоровья» и фонд «Будущее».