СК назвал «дракой» нападение на активиста у мемориала Немцова. Его смерть связали с сердечным заболеванием

Следственный комитет России
12:17, 25 августа 2017
Надежный источник

Следственный комитет организовал проверку и назначил судебно-медицинскую экспертизу после смерти активиста Ивана Скрипниченко, дежурившего на месте убийства политика Бориса Немцова.

В сообщении СК говорится, что предварительная причина смерти Скрипниченко — кардиомиопатия. Ранее другой активист Андрей Маргулев говорил, что Скрипниченко мог умереть от оторвавшегося тромба.

При этом в Следственном комитете нападение на активиста называют «дракой». Проверяют ли там сам факт нападения или только причины смерти Скрипниченко, не уточняется.

В партии «Яблоко», в которой состоял Скрипниченко, его смерть связывают с избиением «агрессивным сторонником существующего режима». Партия потребовала расследовать нападение.

Нападение на Скрипниченко произошло 15 августа, неизвестный ударил его по носу. В больнице у активиста зафиксировали перелом и отпустили.
22 августа Скрипниченко вновь обратился в больницу для исправления перелома, но на следующее утро родственникам активиста сообщили, что тот умер в реанимации.
У мемориала памяти Бориса Немцова на месте его убийства на Большом Москворецком мосту постоянно дежурят активисты. Они следят за цветами и свечами, которые оттуда регулярно убирают сотрудники коммунальных служб.

Защитники мемориала Немцова

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