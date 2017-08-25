СК назвал «дракой» нападение на активиста у мемориала Немцова. Его смерть связали с сердечным заболеванием

Следственный комитет организовал проверку и назначил судебно-медицинскую экспертизу после смерти активиста Ивана Скрипниченко, дежурившего на месте убийства политика Бориса Немцова.

В сообщении СК говорится, что предварительная причина смерти Скрипниченко — . Ранее другой активист Андрей Маргулев говорил, что Скрипниченко мог умереть от оторвавшегося тромба.

При этом в Следственном комитете нападение на активиста называют «дракой». Проверяют ли там сам факт нападения или только причины смерти Скрипниченко, не уточняется.

В партии «Яблоко», в которой состоял Скрипниченко, его смерть связывают с избиением «агрессивным сторонником существующего режима». Партия потребовала расследовать нападение.