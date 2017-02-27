70 ликвидаций народного мемориала Бориса Немцова «Гормост» убирает цветы в дни памяти политика. И когда на мосту появляется российский флаг

Вечером 26 февраля, после шествия памяти Бориса Немцова, многие граждане отправились на Большой Москворецкий мост, где 27 февраля 2015 года был застрелен политик. К народному мемориалу, получившему название Немцов мост, возложили тысячи свежих цветов. В ночь на 27 февраля сотрудники государственного бюджетного учреждения «Гормост» вывезли все цветы и фотографии Немцова; волонтеры, называющие себя «хранителями моста», были задержаны. «Медуза» попыталась выяснить, зачем все это делается.

Участники шествия памяти Бориса Немцова 26 февраля возложили цветы к месту его гибели. По оценке организаторов, в шествии участвовали порядка 15 тысяч человек. Многие граждане после акции отправились на Большой Москворецкий мост, где Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года. К месту гибели политика возложили тысячи свежих цветов (мемориал Немцов мост существует фактически со дня убийства). Тут остались дежурить волонтеры: они называют себя «хранителями» или «смотрителями» моста и следят, чтобы цветы, свечи, портреты Немцова были в сохранности.

Около двух часов ночи 27 февраля «хранителей» забрали в полицию. Участница движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, которая дежурит на мосту по субботам и воскресеньям уже второй год, рассказала «Медузе»: «Ночью подъехала полиция и забрала дежурных, но получилось так, что один человек как раз сменял на посту другого. А тот, чья смена уже прошла, ушел не очень далеко. Ему позвонили, он сразу начал возвращаться и увидел стандартный набор машин [служб коммунального хозяйства], в которые обычно грузят [и увозят в неизвестном направлении] все, что есть на мосту».

Задержания волонтеров происходят по стандартной схеме. Обычно их увозят в полицию по подозрению в драке или в употреблении алкоголя. В отделении они пишут объяснительные, их отпускают — но за это время мост зачищается.

От цветов мост очищает бюджетное учреждение «Гормост», которое обслуживает столичные мосты. В ночь на 27 февраля 2017 года на Большом Москворецком мосту стояло больше сотни ведер с цветами. После того, как волонтеров задержали, сотрудники «Гормоста» убрали почти все мемориальные символы, оставив только три ведра с цветами.

Надежда Митюшкина рассказала, что обычно «Гормост» полностью очищает мост, не оставляя ни одного цветка: «Почему-то в этот раз оставили три ведра, хотя обычно убирают подчистую. Цветов было очень много; может быть, конечно, все не влезло в машину. Сегодня уже пустили слух, что все цветы привезли на могилу Немцова. Но на кладбище были те же люди, что и на мосту. Они оценили ситуацию и сообщили, что это точно неправда. Во-первых, на мосту цветов было гораздо больше, во-вторых, на кладбище букеты, а на мемориале все было вперемешку. Сомневаюсь, что кто-то ночью сортировал цветочки и собирал букетики».

Мемориал на мосту Немцова сейчас. pic.twitter.com/byfiM3oNEI — Надежда Митюшкина (@tuha_m) February 27, 2017

Представители «Гормоста» говорят, что цветы «затрудняют обеспечение безопасности людей». В пресс-службе «Гормоста» корреспондента «Медузы» отправили в пресс-службу мэрии Москвы. Мэрия, получив письменный запрос, направила вопросы обратно в пресс-службу «Гормоста». «Единственный комментарий, который мы даем, есть на ленте „Интерфакса“. Заберите его оттуда. Ничего другого мы не комментируем», — заявила пресс-служба «Гормоста» «Медузе».

«Интерфаксу» в пресс-службе учреждения сообщили: «Большой Москворецкий мост — памятник культурного наследия, один из популярных туристических маршрутов столицы. Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке». Добавив при этом, что полностью цветы убирать не будут, но их большого скопления тоже не допустят.

Уже к пяти утра 27 февраля мемориал был частично восстановлен. Некоторые члены «Солидарности» готовятся к «зачисткам»; например, они хранят портреты Немцова у себя дома. Вопреки ночному происшествию, граждане несут цветы и снимки к Немцову мосту на протяжении всего 27 февраля, в годовщину убийства политика.

За два года с Большого Москворецкого моста цветы пытались убрать около 70 раз. Обычно это происходит в государственные праздники или в дни мероприятий на Красной площади, а также в дни памяти Бориса Немцова — когда цветов особенно много. Волонтеры утверждают, что «зачистка» также происходит, если на мемориале появляется российский флаг.