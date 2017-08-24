Вышел на свободу фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих
Из ярославской исправительной колонии № 1 освободился осужденный по «болотному делу» Иван Непомнящих. Прямую трансляцию от ворот колонии ведет фонд «Общественный вердикт».
Как отмечает «Медиазона», Непомнящих вышел на свободу из штрафного изолятора, куда его поместили за три дня до окончания срока. Перед этим суд решил, что ходатайство осужденного о досрочном освобождении будет рассматриваться в сентябре — уже после истечения срока.
Ивана Непомнящих осудили на два с половиной года колонии общего режима в декабре 2015 года. Суд признал, что он бил руками и зонтом двух сотрудников полиции на Болотной площади в 2012 году. До суда Непомнящих почти год находился под домашним арестом.
В апреле 2017 года Непомнящих и еще несколько осужденных пожаловались на избиение в ИК-1. ФСИН на это заявила, что Непомнящих отказался выполнить законные требования, «в связи с чем к нему был применен загиб руки за спину». Сначала СК отказался возбуждать уголовное дело по жалобе заключенных, но затем это постановление отменили.