Вышел на свободу фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих

Из ярославской исправительной колонии № 1 освободился осужденный по «болотному делу» Иван Непомнящих. Прямую трансляцию от ворот колонии ведет фонд «Общественный вердикт».

Как отмечает «Медиазона», Непомнящих вышел на свободу из штрафного изолятора, куда его поместили за три дня до окончания срока. Перед этим суд решил, что ходатайство осужденного о досрочном освобождении будет рассматриваться в сентябре — уже после истечения срока.