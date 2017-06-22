СК отменил отказ в возбуждении дела об избиении в колонии фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих

Следственный комитет отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с избиением в ярославской колонии № 1 фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих и еще двоих заключенных, Руслана Вахапова и Евгения Макарова. Об этом сообщили в фонде «Общественный вердикт».

По словам адвоката Ирины Бирюковой, об этом фонду сообщил новый следователь, назначенный для проведения доследственной проверки. Он сообщил, что постановление было отменено как «незаконное и необоснованное», рассказала она.