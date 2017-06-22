СК отменил отказ в возбуждении дела об избиении в колонии фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих
Следственный комитет отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с избиением в ярославской колонии № 1 фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих и еще двоих заключенных, Руслана Вахапова и Евгения Макарова. Об этом сообщили в фонде «Общественный вердикт».
По словам адвоката Ирины Бирюковой, об этом фонду сообщил новый следователь, назначенный для проведения доследственной проверки. Он сообщил, что постановление было отменено как «незаконное и необоснованное», рассказала она.
О том, что к Ивану Непомнящих, Руслану Вахапову и Евгению Макарову в ярославской колонии № 1 применили силу, стало известно в апреле. По словам адвокатов, их избили во время массового обыска, после чего посадили в штрафной изолятор. В начале июня стало известно, что СК отказался возбуждать уголовное дело по жалобе заключенных.
Иван Непомнящих в декабре 2015 года был приговорен к 2,5 года лишения свободы. Его признали виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским во время протестов 6 мая 2012 года на Болотной площади. Суд пришел к выводу, что Непомнящих ударил одного полицейского по руке, а другого (зонтом) — по руке и шлему.
Один из полицейских, пострадавших, согласно решению суда, от действий Непомнящих, получил травму во время акции протеста в Москве 26 марта 2017 года.