Дважды потерпевший: что известно о полицейском, который пострадал на антикоррупционном марше в Москве

26 марта во время антикоррупционной акции протеста в Москве неизвестный ударил ногой по шлему сотрудника 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве Евгения Гаврилова. Он получил черепно-мозговую травму; Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (от 12 до 20 лет лишения свободы). Гаврилов уже был потерпевшим в рамках другого громкого дела, связанного с протестами и массовыми беспорядками, — «болотного». На основании в том числе и его показаний в декабре 2015 года к двум с половиной годам тюрьмы за нападение на полицейских был приговорен 25-летний инженер из Москвы Иван Непомнящих. «Медуза» рассказывает, что удалось узнать о Евгении Гаврилове.

Антикоррупционный митинг

2-й оперативный полк полиции, в котором Евгений Гаврилов служит командиром одного из отделений, был образован в 2004 году. Он занимается охраной общественного порядка во время массовых мероприятий в Москве. Это второе по численности — после московского ОМОНа — подразделение столичного управления МВД.

Нападение на Гаврилова произошло ближе к концу несанкционированной акции 26 марта, когда он со своими коллегами начал оттеснять толпу протестующих с Тверской улицы в переулки. По его собственным словам (поздно вечером 26 марта с полицейским поговорило издание «Лайф»), среди протестующих была группа граждан, которые выкрикивали лозунги и не реагировали на замечания и просьбы разойтись. «По радиосвязи мы получили приказ задерживать самых активных, но когда приступили к его выполнению, я получил удар сбоку или со спины. Потерял сознание», — рассказал Гаврилов журналистам. В больнице ему поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

На видео, которое было сделано сразу после нападения на Гаврилова, видно, как он лежит на земле, а его коллеги, нервно реагируя на проходящих мимо граждан, пытаются привести его в чувство и кричат, что нужно вызвать скорую помощь. После этого инцидента полиция и ОМОН стали значительно активнее избивать и задерживать людей.

27 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции); его расследует главное управление по особо важным делам СК РФ. Руководитель пресс-службы ведомства Светлана Петренко напомнила, что «посягательство на сотрудника правоохранительного органа законодатель не случайно отнес к преступлениям особой тяжести», и пообещала «самую жесткую правовую оценку». Подозреваемых в деле пока нет.

В тот же день бойца посетил в госпитале председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. На сайте СПЧ приводится только имя и звание полицейского — прапорщик московской полиции Евгений Г. Он рассказал Федотову о том, что удар ему был нанесен «профессиональный»: он сразу потерял сознание и упал, хотя был в каске и во всех средствах защиты. Сам Федотов назвал полицейского «хорошим скромным парнем». «Мы поговорили с ним о жизни, семейном положении. Он рассказал, что у него жена, дочь, еще два брата, и они все вместе живут с родителями в одной квартире. Я пообещал, что совет будет ходатайствовать о том, чтобы ему помогли с решением жилищного вопроса», — заявил Федотов и уточнил, что он привез пострадавшему мед и горный чай.

Болотное дело

Евгений Гаврилов не впервые пострадал во время митинга в Москве. В декабре 2015 года Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полицейским фигуранта «болотного дела», инженера Ивана Непомнящих. Потерпевшими по делу Непомнящих проходили бойцы второго оперативного полка Евгений Гаврилов и Виктор Колмаков.

Фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих в суде, февраль 2015 года Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Адвокат Ивана Непомнящих Ольга Динзе, второй его защитник — Сергей Шаров-Делоне, а также отец осужденного Андрей Непомнящих подтвердили «Медузе», что пострадавший 26 марта на антикоррупционном митинге в Москве полицейский — это Евгений Гаврилов, его показания легли в основу приговора Ивана Непомнящих (первым об этом сообщило московское издание The Village).

«У нас появился вечный потерпевший по делам о митингах. Гаврилова я прекрасно помню, потому что у него есть характерные черты — мимика жертвы. Такой грустный парень», — рассказала Динзе «Медузе».

По ее словам, о том, что Гаврилов пострадал на митинге 6 мая 2012-го, полицейский вспомнил только три года спустя. В рапорте по результатам своей работы на митинге в мае 2012-го Гаврилов не рассказал, что ему причинили какие-то телесные повреждения или нанесли какой-то вред его здоровью. «Я задала ему вопрос, как он это вспомнил; спросила, не следователь ли ему об этом напомнил. Он сказал, что да — напомнил. То есть в каких-то моментах он проговаривался», — говорит Динзе.

Адвокат также рассказала, что Гаврилов говорил «очень вяло» и «неуверенно»: «Было видно, что ему не хочется участвовать в этом суде, но выбора у него нет». «Все эти сотрудники очень похожи по своему психотипу: некоторые ведут себя агрессивно, другие — тихо. Гаврилов из тех, кто ведет себя тихо и скромно в суде», — сказала адвокат.

Правозащитник Сергей Шаров-Делоне тоже вспомнил Евгения Гаврилова. «Было видно, что он абсолютно уверен в своей полной безнаказанности — это же было уже не первое „болотное дело“, поэтому они все знали, что лжесвидетельство никакой угрозы ни для кого не несет», — рассказал «Медузе» Шаров-Делоне.

Отец Ивана Андрей Непомнящих так описал «Медузе» свою встречу с Гавриловым: «В тот день на заседание пришло очень много людей поддержать Ваньку, и мне пришлось сесть с двумя незнакомыми мне людьми. Когда я понял, что люди, которых я касаюсь плечом, — это потерпевшие Колмаков и Гаврилов, то сказал судье, что не хочу сидеть рядом с ними, и вышел. Тогда я боялся, что не сдержусь, а это было бы неправильно». По воспоминаниям Непомнящих, перед заседанием Гаврилов и Колмаков ходили вместе, постоянно перешептывались и консультировались у кого-то старше их по званию.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли оперативно рассказать «Медузе» о том, как проявил себя Гаврилов на работе, а также о том, как он себя чувствует сейчас.