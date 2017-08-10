Суд назначил рассмотрение ходатайства Ивана Непомнящих об УДО на дату после его освобождения
Заволжский районный суд Ярославля назначил на 1 сентября рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих, который должен выйти на свободу 24 августа.
«Суд возвращал защитникам ходатайство об УДО Ивана Непомнящих из-за технических неточностей. В начале августа колония направила характеристики осужденного в суд для решения о возможности назначения УДО. Слушание дела назначено на 1 сентября, но 24 августа у него заканчивается срок», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.
В суде заявили, что «есть вероятность» прекращения производства по ходатайству, если Непомнящих к моменту заседания выйдет на свободу.
Ивана Непомнящих признали виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским во время протестов 6 мая 2012 года на Болотной площади. В декабре 2015 года его приговорили к 2,5 года лишения свободы. С учетом времени, которое он провел под домашним арестом, он должен пробыть в заключении год и восемь месяцев.
Суд пришел к выводу, что Непомнящих ударил одного полицейского по руке, а другого (зонтом) — по руке и шлему. Один из этих полицейских, прапорщик Евгений Гаврилов, получил травму во время акции протеста в Москве 26 марта 2017 года; ударившего его Андрея Косых 9 августа приговорили к четырем годам колонии.
В ярославской колонии № 1 Иван Непомнящих, как и другие заключенные, были избиты во время массового обыска. Об этом сообщили его адвокаты. После избиения их поместили в штрафной изолятор.