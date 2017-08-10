Суд назначил рассмотрение ходатайства Ивана Непомнящих об УДО на дату после его освобождения

Заволжский районный суд Ярославля назначил на 1 сентября рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих, который должен выйти на свободу 24 августа.

«Суд возвращал защитникам ходатайство об УДО Ивана Непомнящих из-за технических неточностей. В начале августа колония направила характеристики осужденного в суд для решения о возможности назначения УДО. Слушание дела назначено на 1 сентября, но 24 августа у него заканчивается срок», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

В суде заявили, что «есть вероятность» прекращения производства по ходатайству, если Непомнящих к моменту заседания выйдет на свободу.