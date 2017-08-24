США остановили поиски моряков, пропавших без вести после аварии с эсминцем
Военно-морские силы США приостановили операцию по поиску девятерых моряков, пропавших без вести после столкновения эсминца «Джон С. Маккейн» с танкером «Алник Эм Си» к востоку от Сингапура. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
В операции, помимо американцев, участвовали военные из Сингапура, Малайзии, Австралии и Индонезии. Они обследовали территорию в 2100 квадратных миль (5438 квадратных километров).
Установлена личность одного человека, тело которого нашли водолазы. Им оказался 22-летний техник Кеннет Смит. Тела остальных моряков продолжат искать в затопленных отсеках.
Столкновение произошло 21 августа. Тогда пятеро моряков пострадали, еще 10 военнослужащих не нашли.
«Джон С. Маккейн», который был в три раза меньше танкера, следовавшего под либерийским флагом, получил значительные повреждения левого борта.
Командующего 7-м флотом ВМС США, которому принадлежал эсминец, Джозефа Аукойна уволили. С начала года с кораблями 7-го флота произошло четыре аварии.