США остановили поиски моряков, пропавших без вести после аварии с эсминцем

Военно-морские силы США приостановили операцию по поиску девятерых моряков, пропавших без вести после столкновения эсминца «Джон С. Маккейн» с танкером «Алник Эм Си» к востоку от Сингапура. Об этом сообщается на сайте ВМС США.

В операции, помимо американцев, участвовали военные из Сингапура, Малайзии, Австралии и Индонезии. Они обследовали территорию в 2100 квадратных миль (5438 квадратных километров).

Установлена личность одного человека, тело которого нашли водолазы. Им оказался 22-летний техник Кеннет Смит. Тела остальных моряков продолжат искать в затопленных отсеках.