Командующий 7-м флотом ВМС США уволен после крушения двух эсминцев
Вице-адмирал Джозеф Окойн уволен с поста командующего 7-м флотом ВМС США после того, как за последние несколько недель два американских эсминца столкнулись с торговыми судами.
Окойн уволен «из-за утраты уверенности в его способности командовать», говорится в заявлении адмирала Скотта Свифта — командующего Тихоокеанским флотом ВМС США (в его состав входит 7-й флот).
Свифт напомнил, что всего с начала 2017 года произошли четыре инцидента с кораблями 7-го флота, два из которых — столкновения эсминцев с торговыми судами — сопровождались жертвами.
«Каждое из этих происшествий уникально, но они не могут рассматриваться отдельно друг от друга», — заявил командующий Тихоокеанским флотом.
Контр-адмирал Филип Сойер, назначенный преемником Окойна, немедленно примет командование на себя, заявил Свифт (англ.яз.).