Командующий 7-м флотом ВМС США уволен после крушения двух эсминцев

Вице-адмирал Джозеф Окойн уволен с поста командующего 7-м флотом ВМС США после того, как за последние несколько недель два американских эсминца столкнулись с торговыми судами.

Окойн уволен «из-за утраты уверенности в его способности командовать», говорится в заявлении адмирала Скотта Свифта — командующего Тихоокеанским флотом ВМС США (в его состав входит 7-й флот).

Свифт напомнил, что всего с начала 2017 года произошли четыре инцидента с кораблями 7-го флота, два из которых — столкновения эсминцев с торговыми судами — сопровождались жертвами.

«Каждое из этих происшествий уникально, но они не могут рассматриваться отдельно друг от друга», — заявил командующий Тихоокеанским флотом.