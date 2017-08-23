Командующий 7-м флотом ВМС США уволен после крушения двух эсминцев

ABC
09:55, 23 августа 2017
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Вице-адмирал Джозеф Окойн уволен с поста командующего 7-м флотом ВМС США после того, как за последние несколько недель два американских эсминца столкнулись с торговыми судами.

Окойн уволен «из-за утраты уверенности в его способности командовать», говорится в заявлении адмирала Скотта Свифта — командующего Тихоокеанским флотом ВМС США (в его состав входит 7-й флот).

Свифт напомнил, что всего с начала 2017 года произошли четыре инцидента с кораблями 7-го флота, два из которых — столкновения эсминцев с торговыми судами — сопровождались жертвами.

«Каждое из этих происшествий уникально, но они не могут рассматриваться отдельно друг от друга», — заявил командующий Тихоокеанским флотом.

Контр-адмирал Филип Сойер, назначенный преемником Окойна, немедленно примет командование на себя, заявил Свифт (англ.яз.).

ABC
17 июня эсминец «Фицжеральд» ВМС США столкнулся недалеко от полуострова Идзу в Японии с филиппинским контейнеровозом «ACX Кристал». Погибли семь американских моряков. 
20 августа эсминец «Джон С. Маккейн» в Малаккском проливе к востоку от Сингапура столкнулся с танкером. Пропавшими без вести числятся 10 человек. Представители командования ВМС США заявили, что в затопленных отсеках эсминца были найдены несколько тел, не став уточнять подробности до завершения процедуры опознания.
В зону ответственности 7-го флота ВМС США входят западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. Корабли этого флота, в числе прочего, базируются в Японии и на американском острове Гуам.
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