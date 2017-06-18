При столкновении эсминца ВМС США с контейнеровозом погибли семь моряков

В результате столкновения американского эсминца «Фицжеральд» с контейнеровозом погибли семь американских моряков, сообщает CNN со ссылкой на источники в командовании ВМС США.

Тела членов экипажа «Фицжеральда», числившихся пропавшими без вести, обнаружены в одном из подтопленных после столкновения отсеков эсминца, рассказали собеседники телеканала.

Официальные представители ВМС США подтвердили, что в результате столкновения эсминца с контейнеровозом есть погибшие моряки, но не стали пока уточнять число жертв.