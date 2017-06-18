При столкновении эсминца ВМС США с контейнеровозом погибли семь моряков
В результате столкновения американского эсминца «Фицжеральд» с контейнеровозом погибли семь американских моряков, сообщает CNN со ссылкой на источники в командовании ВМС США.
Тела членов экипажа «Фицжеральда», числившихся пропавшими без вести, обнаружены в одном из подтопленных после столкновения отсеков эсминца, рассказали собеседники телеканала.
Официальные представители ВМС США подтвердили, что в результате столкновения эсминца с контейнеровозом есть погибшие моряки, но не стали пока уточнять число жертв.
«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших членов экипажа», — заявил командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Аукоин (англ.яз.).
Эсминец «Фицжеральд» Седьмого флота ВМС США столкнулся с филиппинским контейнеровозм «ACX Кристал» ранним утром 17 июня недалеко от полуострова Идзу в Японии. «Фицжеральд» получил значительные повреждения корпуса, в том числе ниже ватерлинии.
«Фицжеральд» вынужден вернуться на базу для ремонта, «ACX Кристал», чьи повреждения оказались менее значительными, благополучно прибыл в один из японских портов. Никто из членов экипажа контейнеровоза не пострадал. Причины столкновения выясняются.